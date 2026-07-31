Voormalig Williams F1-coureur Logan Sargeant kondigt verloving aan

Voormalig Formule 1-coureur Logan Sargeant heeft zijn verloving met zijn langdurige partner Riley Whittall aangekondigd. De 25-jarige deelde vrijdag beelden van het aanzoek op sociale media, met als bijschrift bij de post: "Voor altijd met mijn beste vriend!"

Het aanzoek omvatte een buitenaltaar tegen een achtergrond van uitgebreide bloemstukken. Het lijkt erop dat het plaatsvond in het glamoureuze Montage Laguna Beach-resort in Californië.

Het stel, dat zijn relatie grotendeels buiten de schijnwerpers heeft gehouden, poseerde ook op het strand en deelde luchtbeelden van de wijdere omgeving van Laguna Beach.

De aankondiging had op het moment van schrijven al meer dan 149.000 likes gekregen, waarbij veel leden van de F1-paddock felicitaties stuurden, onder wie Oscar Piastri en Alex Albon.

Fans reageerden ook snel op het nieuws. "Gefeliciteerd aan hen! Ik vind het geweldig dat de willekeurige foto van een konijn erbij zat lol," schreef een fan op Reddit, terwijl een ander toevoegde: "O mijn God, dit is schattig. Ik was altijd fan van Logan, ook al verliep zijn F1-carrière niet zo goed; hij leek altijd een goede kerel. Dus mooi voor hem."

Na een periode van 36 races bij Williams in 2023 en 2024, waarin hij de eerste Amerikaanse coureur in 30 jaar werd die een F1-punt scoorde tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2023, verliet Sargeant de renstal uit Grove halverwege het seizoen 2024 toen hij werd vervangen door Franco Colapinto.

Hij stapte eind 2025 over naar endurance-racing en sloot zich aan bij PR1/Mathiasen Motorsports voor de laatste LMP2-ronden van het IMSA SportsCar Championship. Momenteel komt hij uit in de LMGT3-klasse van het World Endurance Championship met Proton Competition.

De voormalige Williams-coureur is ook bevestigd als fabriekscoureur voor de aanstaande Hypercar-inschrijving van Ford Racing, die de terugkeer van de fabrikant naar de topklasse van het WEC in 2027 zal markeren. Hij behoorde tot de eerste coureurs die voor het programma werden aangekondigd, naast Mike Rockenfeller en Sebastian Priaulx.