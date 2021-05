Het Formule 1-seizoen 2021 is pas vier races oud en nu al staat Lewis Hamilton op drie overwinningen. Na Bahrein en Portugal was ook de Spaanse GP een prooi voor de wereldkampioen, die daar echter hard voor moest knokken. In de slotfase ging hij op veel nieuwere banden pas voorbij aan toenmalig leider Max Verstappen, terwijl hij even daarvoor teamgenoot Valtteri Bottas voorbij moest gaan. De Fin, die op het Circuit de Barcelona-Catalunya als derde zou eindigen, kreeg van Mercedes stalorders om Hamilton zo snel mogelijk voorbij te laten gaan. Desondanks leek hij zich toch te verweren tegen de aanval van Hamilton.

Deed Bottas dat met opzet? Zelf stelt hij dat hij een gat probeerde te trekken naar Charles Leclerc, zodat hij een pitstop kon maken en positie zou houden. “Ik had hem absoluut eerder voorbij kunnen laten gaan", erkende Bottas na de race eerlijk bij Sky F1. "Maar ik reed ook mijn eigen race, dus ik was telkens dingen aan het berekenen. Ik probeerde Charles uit mijn pitwindow te houden, zodat ik opnieuw kon stoppen en voor het extra punt [voor de snelste ronde] kon gaan. Ik dacht vooral aan mijn eigen race. Ze vertelden mij dat ik hem niet te veel op moest houden, maar zoals gezegd reed ik ook mijn eigen race. Ik ben hier niet om mensen voorbij te laten gaan, maar om te racen.”

Hamilton wist niet van teamorder

Hamilton verloor door het voorval ruim een seconde op Verstappen, maar op de uitslag had dat geen invloed. De 36-jarige Brit haalde Verstappen enkele ronden voor de finish in en pakte dus zijn derde zege van het jaar. Teambaas Toto Wolff was na afloop van de race dan ook niet boos op Bottas doordat het voorval geen invloed had op de uitslag. Toch voelde de Oostenrijker wel de behoefte om het ‘vriendschappelijk’ te bespreken. Ook Hamilton zelf had weinig problemen met het niet meteen aan de kant gaan van zijn teamgenoot, te meer omdat hij niets van de teamorders wist.

“Eerlijk gezegd wist ik niet dat hij dat bericht had gekregen, dus ik dacht dat we met elkaar raceten en dat vond ik prima, vooral zo vroeg in het seizoen”, zei Hamilton. “In mijn hoofd dacht ik dat ik dichtbij moest komen en voor een inhaalactie moest gaan. Maar toen we in bocht 10 kwamen, wist ik dat we op verschillende strategieën zaten, dus dat ik hem op een gegeven moment wel zou pakken omdat ik betere banden had. Voor bocht 10 dacht ik dat er een gat was, maar ik wist het niet helemaal zeker. Toen kwam er een gat en Valtteri speelde het daar eerlijk. Ik hoop dat ik hem niet te veel tijd heb gekost.”

Video: De Grand Prix van Spanje besproken in de F1-update