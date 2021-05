Internationale media over Verstappen en tactische strijd in Spanje

Gazzetta: Mercedes-tactiek geeft doorslag, hoopgevende GP Ferrari

De grootste sportkrant van Italië kan de vierde krachtmeting van het seizoen met twee kernwoorden typeren: 'nervi e strategia'. Het was met andere woorden een zenuwslopende strijd die vooral door strategische keuzes is gekleurd. "Dit is een overwinning die met het hoofd en een goede strategie is behaald door Lewis Hamilton", valt in de Gazzetta te lezen. "Het is een Grand Prix geworden die lange tijd om de duizendsten ging. Rondenlang was Hamilton in de achtervolging op de briljante Verstappen, soms in de DRS-zone en soms net daarbuiten."

Dat kwam in eerste instantie doordat Verstappen toesloeg in de eerste bocht. "Verstappen kwam vanaf de vuile kant van de grid, maar viel gelijk aan in de eerste bocht en dicteerde het tempo." Hamilton kon dat tempo echter probleemloos volgen en trok met een tactische zet aan het langste eind. "De tactiek van Mercedes bleek de enige juiste te zijn. Hamilton ging eerst vrij gemakkelijk aan Bottas voorbij en zette daarna geweldige rondetijden neer om voor de overwinning te kunnen strijden. Hij ging Verstappen buitenom voorbij en vloog naar zege nummer 98." Op gepaste afstand zag men bij de Gazzetta ook een hoopgevende prestatie van de Ferrari-mannen. "Charles Leclerc nadert het podium. Een overtuigende race van de Monegask, die zeer agressief begon en daarna een goede race pace toonde. Het podium is nu nog niet haalbaar, maar dit geeft wel hoop voor de rest van het seizoen."

Bild: Mercedes tegen Red Bull is gogme tegen snelheid

In Duitsland kiest Bild voor een iets andere samenvatting: "Schlau gegen Schnell", kopt men daar. De journalist van dienst concludeert namelijk dat Mercedes Red Bull bovenal te slim af is geweest op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Het draait in de Formule 1 niet meer alleen om snelheid." Die lezing wijkt overigens behoorlijk af van wat Max Verstappen en Christian Horner na afloop lieten weten, zij riepen in koor dat Hamilton simpelweg de snelste auto had en daardoor de zege heeft gegrepen. Bild ziet het anders: "Verstappen wist de wereldkampioen te verschalken met een goede start, maar heeft de race verloren door een slechte strategie."

Of net andersom geformuleerd: "Mercedes heeft de Nederlander een loer gedraaid met een slimme tactiek. In ronde 43 kwam Hamilton verrassend genoeg binnen voor een tweede stop, terwijl Verstappen doorreed. Op verser rubber zette Hamilton een furieuze inhaaljacht in, maakte hij de verloren tijd goed en stormde hij zes ronden voor het einde aan Verstappen voorbij voor de zege." Alhoewel het huidige Formule 1-seizoen nog erg jong is en de achterstand van Verstappen 'slechts' veertien punten bedraagt, legt Bild al opvallend veel druk op het eerstvolgende raceweekend. "In Monaco moet Verstappen counteren, als hij in de titelstrijd wil blijven."

Sky Sports: Kopie van Hongarije 2019 brengt Hamilton 'briljante zege'

Sky Sports F1 typeert de 98ste F1-overwinning van Hamilton als 'a brilliant win'. Alhoewel het in iets mindere mate een spektakelstuk was dan pakweg Imola, schuwt de journalist van dienst het zeker niet om met termen als 'episch' te strooien. "Lewis Hamilton heeft zich briljant teruggevochten in de strijd met Max Verstappen in Barcelona. Nadat ze werden ingehaald in de eerste bocht, moesten Hamilton en het team van Mercedes bijzonder hard werken voor een vijfde opeenvolgende zege in Spanje, en dat op een circuit waar inhalen bijzonder lastig is."

Dat laatste aspect heeft volgens Horner de tweede stop van Hamilton ingeluid. Inhalen op hetzelfde rubber met een vergelijkbare levensduur bleek lastig, dan maar iets anders proberen. "De geschiedenis heeft zichzelf herhaald", voegt Sky Sports toe. "De gedachten gingen meteen terug naar Hongarije 2019, waar Verstappen ook 'track position' behield op een circuit waar inhalen bijzonder lastig is. Mercedes haalde Hamilton toen naar binnen, waarna hij alsnog toesloeg. Twee jaar later is exact hetzelfde gebeurd, de geschiedenis heeft zichzelf dus herhaald." De belangrijkste conclusie luidt echter dat het F1-seizoen 2021 maar prachtige races blijft opleveren: "Voor het vierde raceweekend op rij hebben we nu wiel-aan-wiel actie gezien van de grootste kanonnen uit deze sport."

L'Equipe: Seizoen 2021 krijgt bekend patroon, Mercedes ligt nog voor

We sluiten het internationale rondje traditiegetrouw af met de rapportcijfers van L'Equipe. Het mag geen verrassing heten dat Hamilton na zijn vijfde opeenvolgende triomf in Catalonië het hoogste cijfer krijgt. De Brit scoort een 9 voor zijn verrichtingen in Barcelona. "Hij pakt het ene record na het andere. Op zaterdag wist hij de bijna mythische barrière van honderd poles te doorbreken, op zondag scherpte hij zijn eigen record van meeste F1-overwinningen verder aan." L'Equipe ziet ook wel dat de tactiek een belangrijke rol heeft gespeeld, al was het huzarenstukje volgens de Fransen onmogelijk geweest zonder een briljante rijder. "Als hij die enigszins povere start niet had gemaakt, dan was het helemaal een perfect weekend geweest."

"Het is Hamiltons derde zege in vier races. Dit F1-seizoen begint langzaam maar zeker een trend te vertonen die we maar al te goed kennen", vervolgt de Franse sportkrant. "De Red Bulls werden sneller geacht in het voorseizoen? Het Oostenrijkse merk doet er alles aan om Mercedes en de zevenvoudig wereldkampioen te ontwrichten, ook door werknemers af te troggelen? Dit alles ten spijt is er nog niks aan te doen: Hamilton ligt nog steeds voor op zijn rivaal Verstappen. De kloof is dit jaar kleiner geworden, maar de Nederlander moest na afloop zelf ook de superioriteit van de Zilverpijlen erkennen." In het kielzog van dit gevecht is er ook lof voor Charles Leclerc, die een 7.5 scoort. Dat is maar liefst zes punten hoger dan Yuki Tsunoda, de Japanner wordt beoordeeld met een 1.5. "We hadden dit cijfer net zo goed aan Nikita Mazepin kunnen geven, maar die heeft in ieder geval nog de 66 ronden uitgereden. Dat zijn er 58 meer dan Tsunoda, die een bijzonder onstuimig weekend kende. Zijn vierde optreden in de Formule 1 was er eentje om heel snel te vergeten."