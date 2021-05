Bij de start van de race wist Charles Leclerc de voor hem gestarte Valtteri Bottas te verschalken en op te rukken naar P3. De Monegask deed dat met een fraaie inhaalactie buitenom en wist lang stand te houden. Maar nadat de Fin 16 ronden voor het einde was overgestapt naar een setje zachte banden - om de snelste raceronde binnen te harken - was het snel gedaan met Leclerc en restte niets anders dan een positie net naast het podium.

Ondanks dat het hem dit seizoen nog niet gelukt is in de top-drie te finishen, ziet de Monegask duidelijk progressie bij zijn team, zo vertelde hij aan Sky Sport F1. “We hadden het vandaag niet beter kunnen doen. P4 was het beste dat we konden doen en ik ben erg blij met het werk van het team.” Leclerc voelt zich dit seizoen een stuk beter op zijn gemak in de wagen dan vorig seizoen, toen het team uit Maranello worstelde met een hopeloze auto. “Het is moeilijk uit te leggen. We hebben meer vermogen, meer downforce en meer grip. Dat helpt ons natuurlijk erg veel, het voelt allemaal een stuk beter.

Sainz baalt na slechte openingsronde

Carlos Sainz was minder tevreden. De Spanjaard was als zesde gestart, maar vond zichzelf in de eindrangschikking terug op P7. Dat had alles te maken met een slechte start. Hij kwam in de eerste bocht vast te zitten en kon nergens een gaatje vinden, zo legde Sainz uit voor de camera van Sky Sport F1. “We waren veel sneller dan McLaren en Alpine. Maar zoals we in het verleden vaker hebben gezien; als je een slechte start hebt, kom je achter langzamere auto’s te zitten en dan heb je veel bandenslijtage en kom je er gewoon niet meer langs.”

Meer dan een zevende plek zat er dus niet in voor de Spanjaard. Teleurstellend, want de Ferrari SF21 had vandaag veel meer in z’n mars. “De auto was vandaag beter dan het resultaat. Ik heb het idee dat we voor het eerst dit jaar duidelijk de snelste auto in het middenveld hadden, maar ik had gewoon een hele slechte eerste ronde. Het begon allemaal toen ik in bocht 1 vast kwam te zitten en nergens heen kon. We hadden een goede strategie, een paar goede pitstops en slaagden erin om als zevende te eindigen, maar ik heb het gevoel dat we vandaag een paar punten verloren hebben.”

Ferrari verlaat Spanje met 18 punten op zak en doet daarmee goede zaken in het constructeursklassement. Het team heeft nog maar vijf punten achterstand op de nummer drie McLaren.

