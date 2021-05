Leclerc had zich als derde voor de Grand Prix van Spanje gekwalificeerd en zat hij het uitkomen van de eerste bochtencombinatie op het vinkentouw bij Bottas. Waar de Fin ervoor koos om in de vuile lucht van teamgenoot Lewis Hamilton op de tweede plaats te blijven zitten, reed Leclerc hem langs de buitenkant voorbij. Een sensationele actie, zo was het oordeel na afloop. Hij legde het uit als een spontane actie in de zoektocht naar schone lucht.

“Het was niet gepland”, verklaarde Leclerc. “Ik zag de kans toen ik er zat en ging er gewoon voor. Het lukte vrij aardig. Ik probeerde een andere lijn dan Valtteri te kiezen want hij reed gewoon achter Lewis aan. Je verliest achter een andere auto zoveel downforce, ik koos maar gewoon een andere lijn. Zodra ik aan de buitenkant zat, had ik iets meer grip en haalde ik hem in.”

Alonso's actie? "Geen idee waar je het over hebt"

Het deed denken aan Fernando Alonso’s inhaalactie bij Kimi Raikkonen en Lewis Hamilton in 2013. Leclerc gaf eerlijk toe dat hij die actie nog nooit gezien had: “Iedereen heeft het daarover, maar ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik heb deze actie nog nooit gezien. Deed hij het ook bij de start? Ik denk dat het een stuk moeilijker is tijdens de race omdat er dan buiten de ideale lijn meer marbles liggen. Ik ging wat dat betreft voor de makkelijke oplossing in de eerste ronde.”

Leclerc hield de derde plaats in de eerste stint vast en zorgde er daarmee voor dat Bottas niet mee kon doen om de overwinning. De Fin kwam later in de race nog wel langszij en eiste de derde plaats op. Leclerc bezet de vijfde plaats in het rijderskampioenschap.