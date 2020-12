Hamilton hoopt dat McLaren als derde team mee kan doen om titel

De magere jaren van McLaren met motorleverancier Honda liggen inmiddels al eventjes achter ons. In 2018 stapte de Britse renstal over op aandrijflijnen van Renault en sindsdien is er een duidelijke stijgende lijn zichtbaar. Na een negende plek in 2017, een zesde plek in 2018 en een vierde positie in 2019 eindigde McLaren in 2020 sterk op de derde plaats bij de constructeurs. Onder leiding van CEO Zak Brown en teambaas Andreas Seidl heeft het team weer kleur op de wangen gekregen en werd een contract met Mercedes gesloten. Daardoor liggen er vanaf 2021 weer Duitse motoren in de McLarens.

De hoop van het team is dat deze motoren weer een stap voorwaarts kunnen faciliteren. Ook Lewis Hamilton hoopt daarop. Na de kwalificatie in Abu Dhabi zei hij dat hij erop hoopt dat McLaren ervoor kan zorgen dat de titelstrijd tussen drie teams gaat. “Ik ben heel blij dat McLaren er zo dicht bij zit. Er komen bovendien veranderingen aan, want zij gebruiken volgend jaar onze motor, dus het is geweldig om te zien dat ze het jaar afsluiten met een goede auto. Misschien kunnen ze zich volgend jaar mengen in onze strijd [vooraan]. Als dat ervoor zorgt dat de titelstrijd tussen drie teams gaat, dan is dat voor alle fans denk ik geweldig om te zien.”

McLaren-teambaas Seidl is op zijn beurt opgetogen dat Hamilton de progressie van zijn team opmerkt, maar hij weet dat zijn renstal nog wel wat werk te verzetten heeft om daadwerkelijk de aansluiting met de top te vinden. “Het is voor iedereen bij McLaren natuurlijk fijn om te horen dat Lewis, die zijn carrière hier begon en met ons zijn eerste wereldtitel pakte, onze progressie ziet en dat ook respecteert. Maar ik heb eerder al gezegd dat wij een duidelijk beeld hebben van waar wij als team staan. We weten ook dat het tijd vergt voordat wij alles in huis hebben om weer mee te doen om de topposities in de F1.”

Een van de pijnpunten die Seidl aanwijst is de infrastructuur van McLaren. “We werken hard om de organisatie van het team en de manier waarop wij werken als team te verbeteren, maar ook om de achterstand die wij qua infrastructuur hebben op de topteams in te lopen. Zolang wij dat proces niet voltooid hebben, is dat de realiteit. Tegelijkertijd zijn we ook nu natuurlijk ambitieus. We zien ook veel meer potentie in wat we al hebben binnen dit team, en daar richten wij ons op. We hebben een duidelijk plan voor wat we in de komende jaren moeten aanpakken en ik ben heel blij dat we deze uitdagingen aan kunnen gaan.”