Alhoewel het nieuws donderdagavond al uitlekte, is het rijdersvraagstuk toch lange tijd op tafel blijven liggen bij Red Bull Racing. In een eerder stadium werd immers nog aangegeven dat Albon zich tijdens de wedstrijden in Portimao en Imola moest bewijzen, maar dat tijdsschema bleek allerminst in beton gegoten. Zo is de Britse Thai meer tijd gegund en werd het besluit uitgesteld tot na het seizoen. "Nu hebben we alle data en informatie, ook van verschillende types circuits", zo onderbouwt teambaas Christian Horner deze keuze.

Die data is inmiddels bestudeerd en heeft geleid tot het welhaast onvermijdelijke afscheid van Albon als tweede Red Bull-rijder, ondanks allerlei zakelijke belangen die zijn Thaise roots met zich meebrengen. De man met startnummer 23 toonde in Abu Dhabi nog wel een teken van herstel, maar dat is te laat en te weinig gebleken voor de keuzeheren van het energiedrankenmerk. Hij moet het veld dus ruimen, als fulltime F1-coureur althans. Albon blijft namelijk wel betrokken bij Red Bull Racing als test- en reservecoureur.

Voor de opvolging zijn er twee externe kandidaten in beeld geweest: Perez en Nico Hülkenberg. Alhoewel Verstappen zeer goed met laatstgenoemde overweg kan, heeft Perez op het circuit de best mogelijke reclame voor zichzelf gemaakt in 2020. Dat heeft de doorslag gegeven. Zo wist hij tijdens de Sakhir GP tot verrassing van velen zijn eerste Formule 1-zege te pakken en is hij uiteindelijk als vierde geëindigd in de WK-stand van 2020. Dat laatste is knap, zeker als je bedenkt dat Perez door een coronabesmetting beide races op Silverstone heeft gemist.

Red Bull heeft de pure snelheid van de Mexicaan erkend en hoopt dat hij in 2021 iets dichter bij Verstappen in de buurt kan blijven, in ieder geval dichter dan dat Albon afgelopen jaar kon. Dit aspect moet op tactisch vlak helpen en in het gunstigste geval punten bij topfavoriet Mercedes wegkapen. Het moet een extra puzzelstukje vormen op weg naar een gewenste titelstrijd.

Voor Perez betekent dit juist een nieuwe stap in zijn carrière en bovenal de langverwachte kans bij een topteam. Zo heeft hij in 2013 naar eigen zeggen een mogelijkheid laten lopen om voor Ferrari te rijden en koos hij daarentegen voor McLaren, waar de neerwaartse trend werd ingezet. Een lang dienstverband met Force India - het tegenwoordige Racing Point - volgde, al bleek een incidenteel podium met inferieure auto's daar het maximaal haalbare.

Toen de brigade van Lawrence Stroll dit seizoen de weg omhoog alsnog inzette, kreeg Perez op weinig chique wijze te horen dat hij het veld moest ruimen voor Sebastian Vettel. Hij noemde het nieuws en vooral de gang van zaken 'frustrerend', maar heeft het Racing Point-afscheid met deze Red Bull-deal kunnen omzetten in iets positiefs. Met Verstappen-Perez en Gasly-Tsunoda heeft Red Bull de Formule 1-rijdersbezetting voor 2021 compleet. Na dit nieuws is er enkel nog een zitje bij Mercedes te vergeven op de grid, al lijkt een nieuwe handtekening van Lewis Hamilton slechts een kwestie van tijd. Hülkenberg zal zodoende nog een jaar moeten toekijken.

