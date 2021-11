Hamilton naar de stewards voor te vroeg losmaken van gordels

Het Formule 1-weekend in Sao Paulo levert bijzonder veel controverse op en dat is vooralsnog niet voorbij. Zo moest Mercedes zich na de kwalificatie al verantwoorden voor het DRS-systeem en volgde er twintig uur later pas een diskwalificatie voor Lewis Hamilton. De Brit reed in de zaterdagse sprintrace overtuigend naar voren en maakte het karwei zondag helemaal af, maar daarmee blijkt de kous nog niet af.

Ruim een uur na afloop van de race heeft de FIA Hamilton namelijk wederom om het matje geroepen. Het zou ditmaal gaan om een overtreding van Appendix L artikel 4 van de FIA International Sporting Code. Daarin staan de regels voor het gebruik van de veiligheidsgordel beschreven: “Coureurs moeten tijdens een wedstrijd, wanneer het voertuig beweegt op het circuit, te allen tijde naar behoren op hun plaats worden gehouden door de veiligheidsgordels die ook in overeenstemming moeten zijn met de technische voorschriften.”

Volgens de FIA heeft Hamilton die gordels te vroeg losgemaakt en moet de Brit daar tekst en uitleg over geven. Een woordvoerder van Mercedes laat aan Motorsport.com weten dat het gaat om een mogelijk vergrijp tijdens de uitloopronde, toen Hamilton zijn gordels alvast losmaakte. Een sportieve straf is voor zo'n actie overigens niet te verwachten, een reprimande of geldboete lijken veel aannemelijker. Saillant detail is overigens dat Toto Wolff bij zijn mediarondje na afloop al rekende op een protest, dan wel een bezoekje aan de stewards. Wolff dacht echter aan Red Bull en de flexi wings-saga: "Nu gaan we afwachten wat er het volgende half uur allemaal nog gebeurt. Maar als ze protest aantekenen [tegen onze vleugel] dan is dat prima. Ze kunnen dat ding mee naar huis nemen en zelf slopen", gaf de Oostenrijker aan niet bang te zijn voor consequenties.