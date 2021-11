Hamilton behoudt zege, ontvangt geldboete voor gordels te vroeg losmaken

Het weekend in Sao Paulo valt met recht bewogen te noemen voor Lewis Hamilton en zijn Mercedes-team. De wereldkampioen dacht alles met zijn diskwalificatie op zaterdag wel te hebben gehad, maar niets bleek minder waar. Hij is ruim een uur na de race opnieuw op het matje geroepen.

Ditmaal moest Hamilton verantwoording afleggen voor het te vroeg losmaken van zijn veiligheidsgordels. In de International Sporting Code van de FIA staat beschreven dat die gordels "te allen tijde vast moeten zitten zolang een voertuig zich over het circuit beweegt." Om te juichen maakte Hamilton zijn gordels echter al los tijdens de uitloopronde over het Autodromo José Carlos Pace.

Het heeft Mercedes wederom een bezoekje aan de wedstrijdleiding opgeleverd, al duurde die beduidend korter dan de voorbije dagen en heeft het nu ook niet veel pijn gedaan. In tegenstelling tot na de kwalificatie blijft een sportieve sanctie namelijk achterwege. Hamilton heeft een boete van 5.000 euro gekregen en daarnaast nog een voorwaardelijke boete van 20.000 euro. Dat laatste bedrag blijft staan tot het eind van 2022 en moet Hamilton betalen als hij nogmaals de fout ingaat.

“Lewis maakte zijn gordels al los tijdens de in-lap. Alhoewel de stewards begrijpen dat hij de overwinning graag wilde vieren, is het absoluut gevaarlijk om de gordels al los te hebben terwijl het voertuig nog in beweging is. Zelfs als ze langzaam rijden, zijn deze auto’s nog steeds erg snel voor een bestuurder zonder gordel. Daar komt nog bij dat de Formule 1-coureurs een voorbeeld zijn voor rijders in de opstapklassen. Het is absoluut cruciaal dat coureurs uit die juniorklassen leren dat het van levensbelang is om op ieder moment een gordel vast te hebben”, leggen de stewards uit waarom ze Hamilton niet vrijuit konden laten gaan.