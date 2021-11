Hamilton pakt zege na dubbele inhaalrace: “Mijn zwaarste weekend ooit”

Lewis Hamilton beschikte dit weekend op het circuit van Interlagos over de snelste auto van het veld, maar de Brit kreeg de overwinning in Brazilië absoluut niet cadeau. Door een probleem met zijn achtervleugel werd de Mercedes-coureur geschrapt uit de uitslag van de kwalificatie, waardoor hij de sprintrace op zaterdag niet als eerste, maar als allerlaatste moest aanvangen. In 24 rondjes tijd knokte de zevenvoudig wereldkampioen zich naar de vijfde plaats, om vervolgens vanwege een motorwissel vijf plaatsen terug te worden gezet op de startopstelling voor de hoofdrace op zondag. Vanaf de tiende plek reed Hamilton echter wederom een puike inhaalrace waarin hij ook afrekende met titelconcurrent Max Verstappen, om zo na 71 rondjes als eerste over de eindstreep te komen.

Met zijn dubbele inhaalrace deed Hamilton zijn speciale Ayrton Senna-helm eer aan dit weekend. Uiteindelijk had hij aan de finish ruim tien seconden voorsprong op Verstappen, die met nog drie races te gaan zijn voorsprong in de WK-stand zag slinken tot 14 punten.

“Voorafgaand aan dit weekend had ik nooit gedacht dat we het gat zouden kunnen dichten zoals we vandaag gedaan hebben”, sprak een dolblije Hamilton na afloop van de race. “Al deze dingen, het bleef ons maar tegenzitten. Maar hiermee laten we echt zien dat je nooit moet opgeven. Je moet blijven pushen, blijven vechten. Je mag de strijd nooit opgeven. Zo heb ik deze week echt benaderd en daar heb ik echt mijn motivatie uit gehaald.”

"Voelt als mijn eerste overwinning"

Voor Hamilton was het zijn 101ste overwinning in de Formule 1 en zijn eerste Grand Prix-zege sinds de Grand Prix van Rusland eind september. Die race in Sochi leek voor de Brit echter alweer een eeuwigheid geleden: “Het voelt als mijn eerste overwinning. Ik heb echt het gevoel dat ik al lange tijd niet meer heb gewonnen.”

Ondanks de diskwalificatie en de gridstraf is Hamilton dit weekend dus vijf punten ingelopen op Verstappen, terwijl het team van Mercedes ook goede zaken heeft gedaan in de jacht op de constructeurstitel. Door de zege van Hamilton en de derde plaats van Valtteri Bottas – die zaterdag ook al drie bonuspunten scoorde met zijn overwinning in de sprintrace – heeft de formatie van Toto Wolff nu 11 punten voorsprong op Red Bull. "Het team heeft het geweldig gedaan", vervolgt Hamilton. “Een geweldige prestatie ook van Valtteri om zoveel mogelijk punten te scoren.”

“Ik was echt zo hard aan het pushen als ik kon. Met die laatste plek op de startgrid en vervolgens nog eens die gridstraf van vijf plaatsen denk ik echt dat dit mijn zwaarste weekend ooit was. Maar mijn vader herinnerde me aan een race in 2004, toen ik in de Formule 3 reed in Bahrein. Ik startte daar als laatste, finishte als tiende om vervolgens te winnen. Deze is dus voor mijn vader.”