Hamilton dankt Mercedes voor steun in strijd voor diversiteit

Het contract tussen Mercedes en Hamilton is met slechts één seizoen verlengd. Toch is de 36-jarige Engelsman die sinds 2013 bij de zilverpijlen onder contract staat, tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen, zo laat hij in een eerste reactie weten. "Ik ben verheugd om met mijn Mercedes-teamgenoten mijn negende seizoen in te gaan. Ons team heeft samen ongelooflijke dingen bereikt en we kijken ernaar uit om ons succes nog verder uit te bouwen. Dat doen we door voortdurend op zoek te gaan naar verbetering, zowel op als naast de baan."

Met dat laatste doelt Hamilton ook op zijn rol als ambassadeur voor sociale betrokkenheid. De Engelsman was afgelopen seizoen een van de drijvende krachten achter de #WeRaceAsOne-campagne van de Formule 1 die aandacht vroeg voor diversiteit, de strijd tegen racisme en duurzaamheid. Hamilton wist zijn eigen team er zelfs toe te bewegen om de Mercedes W11 als statement niet in het traditionele zilver, maar in een zwarte kleurstelling uit te voeren. Daarmee werd ook Mercedes één van de uithangborden van de campagne.

Komend seizoen gaat de Duits-Engelse stal nog een stapje verder. De twee partijen hebben een stichting in het leven geroepen die diversiteit moet promoten, vervolgt Hamilton. "Ik ben nog steeds vastbesloten om door te gaan met de reis die we zijn begonnen om de autosport diverser te maken voor toekomstige generaties. Ik ben Mercedes dankbaar dat ze mijn oproep om deze kwestie aan te pakken enorm hebben gesteund. Ik ben er trots op dat we die inspanning dit jaar verder vorm kunnen geven door een stichting te lanceren die zich inzet voor diversiteit en inclusie in de sport. Ik ben geïnspireerd door alles wat we samen kunnen opbouwen en kan niet wachten om in maart weer de baan op te gaan."