Sao Paulo start parlementair onderzoek naar omstreden F1-contract

Vorige maand kwam naar buiten dat er problemen zijn met hoe het contract tussen de gemeente Sao Paulo en de nieuwe promotor van de GP van Brazilië, Brasil Motorsport, tot stand is gekomen. Dat contract schrijft voor dat de gemeente jaarlijks 20 miljoen real, omgerekend zo’n 3,65 miljoen euro, betaalt om de race tussen 2021 en 2025 op Interlagos te organiseren. In totaal gaat het hierbij om 100 miljoen real aan belastinggeld. Dat contract werd in het geheim afgesloten en dat stootte onder andere raadslid Rubens Nunes tegen het zere been. Hij zette de stap naar de rechter, die uiteindelijk bepaalde dat het contract in afwachting van een onderzoek opgeschort wordt.

Dat onderzoek komt er nu in de vorm van een parlementair onderzoek. Nunes diende daar dinsdag een motie voor in, nadat hij negentien handtekeningen van andere raadsleden had verzameld. De parlementaire onderzoekscommissie is volgens het verzoek van Nunes van plan om onderzoek te doen naar het ‘gebruiken van een lege vennootschap’, het ‘verbergen van partners in belastingparadijzen’ en het ‘ontbreken van kapitaal’. Dat alles dient het doel om te beoordelen of er onregelmatigheden te vinden zijn in het contract tussen Brasil Motorsport en de gemeente Sao Paulo, zo schrijft Nunes in zijn verzoek om een parlementair onderzoek op te zetten.

“De feiten zijn zo serieus dat de rechter het betreffende contract voor onbepaalde tijd heeft opgeschort, omdat er onregelmatigheden zijn waargenomen die de legaliteit van het contract ondermijnen en mogelijk schade berokkenen aan het budget van de stad”, aldus Nunes. “De petitie is gerechtvaardigd vanwege de duidelijke overtreding van de grondwettelijke principes van legaliteit, moraliteit en publiciteit waaraan het bestuur zich moet houden. In het betreffende contract van de gemeente Sao Paulo is dat niet het geval. Het is bevestigd dat de gemeente 100 miljoen real betaalt aan een privaat bedrijf om de komende vijf jaar de GP van Sao Paulo te organiseren, maar dat het ook de kosten van het onderhoud van het circuit betaalt. Met andere woorden, het bedrijf ontvangt publieke gelden van de gemeente Sao Paulo en behoudt de winst van het evenement, zonder dat ze daar een cent van moeten afdragen.”

Welke gevolgen het parlementaire onderzoek naar de GP van Sao Paulo heeft op het doorgaan van de race in 2021 is nog onduidelijk. Bij de meest recente update van de F1-kalender was er gewoon een plekje ingeruimd voor de race op Interlagos, maar er werd wel geschoven met de datum. Om ruimte te maken voor de GP van Australië werd Sao Paulo een week vervroegd tot 7 november.