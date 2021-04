Hamilton mocht de tweede race van het seizoen van pole-position aanvangen, maar de Brit werd in de eerste bocht al meteen aan de kant gezet door Max Verstappen. Op een opdrogende baan kwam de Brit in zijn element en leek hij koers te zetten richting de eerste plek van Verstappen, totdat hij zich verslikte in een inhaalactie op achterligger George Russell. Op het natte asfalt gleed de Mercedes rechtdoor het grind in en tikte Hamilton zelfs de muur aan, maar de Brit zette de auto in zijn achteruit en kon zo met een kapotte voorvleugel zijn weg vervolgen.

Door het uitstapje naast de baan had Hamilton een ronde achterstand opgelopen, maar de Brit had vervolgens al het geluk van de wereld toen een crash van teamgenoot Valtteri Bottas en diezelfde Russell een rode vlag opleverde. Hamilton kreeg zijn ronde achterstand daardoor terug, waarna hij zich in de tweede helft van de race nog naar de tweede plek wist te vechten. In de slotfase reed de wereldkampioen ook nog de snelste ronde van de race, waardoor hij mede dankzij het extra bonuspunt alsnog als WK-leider het circuit van Imola kan verlaten. Aan de finish had de Brit maar liefst 22 seconden achterstand op racewinnaar Max Verstappen, maar de Mercedes-rijder besefte zich maar al te goed dat zijn middag er ook heel anders uit had kunnen zien.

“Ik wil allereerst Max feliciteren. Hij heeft het fantastisch gedaan vandaag en het was gewoon een heel goede race van hem”, vertelde Hamilton direct na de race. De Brit prees ook landgenoot Lando Norris, die zich in de slotronden kranig weerde maar uiteindelijk toch nog de tweede plek moest afstaan aan Hamilton. “Ook mijn felicitaties aan Lando, wat een geweldige race. Het is zo mooi om hier weer een McLaren [op het podium] te zien.”

Zeldzame fout

“Van mijn kant was dit niet de allerbeste dag”, gaf Hamilton toe. “Dit is voor het eerst in lange tijd dat ik een fout heb gemaakt, maar ik ben dankbaar dat ik de auto naar de finish heb kunnen brengen.” Terugblikkend op dat ene cruciale moment in Tosa vertelde Hamilton: “Er was maar één droge lijn op dat moment. Ik denk dat ik iets te veel haast had om iedereen in te halen. Ik kwam aan de binnenkant van de bocht en zag dat het nat was. Ik probeerde de auto nog af te remmen, maar het ding wilde maar niet stoppen waardoor ik naast de baan kwam. Het was echt jammer, maar ik ben echt dankbaar dat ik mijn weg kon vervolgen en nog wat punten heb kunnen scoren voor het team, dat was echt belangrijk vandaag.”

Inhaalrace

Na de fout van Hamilton had het er alle schijn van dat de wereldkampioen de leiding in het kampioenschap af zou moeten gaan staan aan Max Verstappen. Op de vraag of hij op dat moment nog had durven denken dat hij Imola alsnog als WK-leider zou verlaten antwoordde de Mercedes-rijder: “Daar dacht ik op dat moment echt niet aan. Ik probeerde gewoon over dat nare gevoel te komen dat je hebt wanneer je zo’n fout maakt en het achter me te laten. Je hebt geen tijd om daarover te blijven tobben, dus ik dacht gewoon weer aan de race. Ik wist niet of ik nog iemand in zou kunnen halen omdat het naast de ideale lijn nog nat was, maar ik heb daarna een aantal leuke duels uit kunnen vechten.”

Dankzij de tweede plek en de snelste raceronde verlaat Hamilton het circuit van Imola met een totaal van 44 punten. Racewinnaar Max Verstappen heeft na twee races één puntje minder gescoord dan de Brit.