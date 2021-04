Verstappen begon de race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari als derde na wat hijzelf een beroerde ronde in de kwalificatie noemde. Op zondagmiddag lag de strijd echter helemaal open, niet in de laatste plaats doordat de weergoden zich voor de start roerden. Regen leidde er onder meer toe dat Fernando Alonso een schuiver maakte op weg naar de grid en dat Verstappen zijn intermediates voor de start kortstondig inruilde voor full-wets. Voor de daadwerkelijke start werden die regenbanden weer ingeruild voor een setje intermediates.

Team foutloos, Verstappen voorkomt spin ternauwernood

Toen de lichten uitgingen, was Verstappen bijzonder wakker. De Nederlander kwam zeer goed uit de startblokken en wist Sergio Perez en Lewis Hamilton nog voor het uitkomen van de eerste chicane te verschalken. Het is een eerste plottwist gebleken in een race vol wendingen en chaos. "De omstandigheden waren heel erg verraderlijk, vooral in het begin van de race. Het was behoorlijk glibberen en glijden, het was al lastig om op de baan te blijven. Toen gingen die intermediates er ook nog aan en moesten we het goede moment kiezen om naar slicks te gaan, ook dat is altijd lastig. Maar uiteindelijk hebben we als team alles wel heel goed gedaan."

Dat laatste geldt ook voor Verstappen als individu, al maakte hij het bij de laatste herstart nog wel even spannend. De Nederlander wist een spin ternauwernood te voorkomen en wist zo ook te voorkomen dat de leiding in handen van Charles Leclerc kwam. "Ik had een klein momentje bij die herstart ja. Wat er gebeurde? Nou, ik wilde de banden opwarmen door daar wat extra gas te geven, maar juist dat leidde tot het momentje. Gelukkig kon ik een spin nog net voorkomen." In het restant leek Verstappen op weg om voor het eerst in zijn leven het WK aan te voeren. De snelste raceronde van Hamilton stak daar een stokje voor, al ligt Verstappen er niet bepaald wakker van. "Het seizoen is nog erg lang, laten we vooral rustig blijven."

Honda-motor werkt nu beter bij de start

Ondanks dat de Grand Prix van Emilia-Romagna vele plottwisten kende, valt te zeggen dat de sleutel al voor een deel bij de start heeft gelegen. Verstappen schoot als een pijl uit een boog weg en wist zoals gezegd van P3 naar de leiding op te schuiven. "Het is voor ons met de Honda-motor altijd een beetje een probleem geweest om in natte omstandigheden een goede start te maken. Maar daar hebben we veel tijd aan besteed en uiteindelijk hebben we ook de juiste keuzes gemaakt bij de start", voegt Verstappen in gesprek met Ziggo Sport toe. Motorisch zat het zondag dus goed in elkaar en het verdere pakket van de RB16B klopte ook. "Vanmorgen hebben we nog een probleem gevonden aan onze auto, waardoor het in de kwalificatie niet helemaal top liep. Dat [onderdeel] hebben we gelukkig mogen vervangen en het voelde meteen veel beter aan, ook over de kerbs. Dus ik ben wel blij dat het wel op tijd boven is gekomen."

