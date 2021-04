Russell: Bottas zou anders gereageerd hebben bij andere coureur

Bottas en Russell kwamen zondag halverwege de race in Imola met elkaar in aanraking. In de run naar de eerste chicane had Russell door gebruik van DRS meer snelheid en wilde hij via de buitenkant de Mercedes-man inhalen. Russell kwam daarbij even met een wiel op het drijfnatte gras en verloor daarbij de controle over zijn Williams-wagen. Beide coureurs waren uitgeschakeld. Voor Bottas was het duidelijk wie de schuldige was aan het incident, maar Russell dacht er toch anders over. Hij was woedend en liep na het incident richting de auto van Bottas en tikte de Fin op zijn helm. Hij vroeg aan Bottas: ‘Probeer je ons beiden te vermoorden?’ Bottas stak in reactie zijn middelvinger op.

Gevraagd naar zijn eerste gedachte na het incident, zei Russell: “Natuurlijk was ik compleet over de zeik en gefrustreerd dat het gebeurde met hem. Ik vocht voor de negende plaats, maar die positie is niets voor hem. Het betekent niets. Hij maakte een beweging alsof hij voor de overwinning aan het vechten was in de laatste ronde van de race. Ik vraag me af wat hij gedaan zou hebben in een duel met een andere coureur als het om de negende plaats ging. Als het een andere coureur was, zou hij het niet zo doen. Dat is wat ik me afvroeg. Het had gewoon voorkomen kunnen worden. Het is een goed voorbeeld voor de stewards. Een kleine beweging kan hele grote gevolgen hebben.”

"Bottas schond herenakkoord"

Bottas en Russell bleven ongedeerd bij het incident. Volgens Russell bestaat er een herenakkoord dat coureurs niet op het laatste moment een manoeuvre maken als de achtervolgende rijder voordeel heeft van DRS. “Ik kwam uit de slipstream en toen ik dat deed bewoog Valtteri een heel klein beetje. Daardoor kwam ik naast de lijn en zat ik op het natte gedeelte van de baan. Dat is al gevaarlijk op een normaal circuit waar het droog is, laat staan op een heel smal circuit in een bocht en waar we met natte plekken te maken hebben. Het is een ongelukkig incident, maar het was ook onvermijdelijk. Het moest een keer gebeuren nadat coureurs steeds dat soort dingen uithalen. Het zijn kleine bewegingen, maar het gaat wel met een snelheid van meer dan 300 kilometer per uur. Ik ging flink sneller dan de auto voor me, het verschil was gigantisch.”

Russell, die natuurlijk ook nog een Mercedes-contract heeft, verklaarde te begrijpen als Bottas hem zou beschuldigen. “Natuurlijk vindt hij dat ik schuldig ben, daar heb ik geen twijfel over. Maar hij weet ook hoe groot het verschil met DRS is, met een slipstream. Hij weet ook dat hij niet correct handelde.”