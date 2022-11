Hamilton, Ricciardo en Zhou ontsnappen aan straf voor startprocedure

Tijdens de sprintrace van de Grand Prix van Brazilië werd bekend dat de stewards na afloop van de korte race gingen kijken naar mogelijke vergrijpen tijdens de startprocedure. Zo zouden Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo en Zhou Guanyu niet helemaal op de juiste plek hebben gestaan en dus dienden zij zich na de sprintrace te melden bij de wedstrijdleiding. Zij hebben gekeken naar de startprocedure en overtredingen van artikel 8.6.1.a) van de Internationale Sportieve Code van de FIA. Het drietal zou te ver naar links of naar rechts hebben gestaan ten opzichte van hun plek op de grid.

Na onderzoek van de stewards is echter besloten om geen straffen uit te delen. In een verklaring lichten zij toe waarom dat besluit is genomen: "Nadat we alle beschikbare videobeelden hebben bekeken en metingen hebben gedaan op de grid, merkten de stewards op dat de startplekken iets kleiner waren dan gebruikelijk. Het zicht van de coureurs maakt het heel lastig om te voldoen aan de eisen en bovendien bevond geen enkele coureur zich in een positie waarmee hij een voordeel heeft behaald. Daarom hebben de stewards gekozen om geen verdere actie te ondernemen."

Door het uitblijven van straffen behoudt Lewis Hamilton zijn tweede startpositie voor de race op zondag. Ricciardo blijft elfde, terwijl Zhou op P13 blijft staan. Eerder maakten de stewards ook al bekend dat Pierre Gasly geen straf krijgt voor het vermeend te langzaam rijden tijdens de verkenningsronden op weg naar de grid. Wel werd er een tijdstraf van vijf seconden uitgedeeld aan Fernando Alonso voor zijn botsing op het rechte stuk met teamgenoot Esteban Ocon.

Video: De start van de sprintrace van de GP van Brazilië