F1-update: Red Bull legt keuze voor mediums uit, Alonso snoeihard over Ocon

Met alleen Kevin Magnussen voor zich op de grid lonkte een honderd procent score voor Max Verstappen in de sprintraces van dit jaar. George Russell hield rekening met een 'easy run' voor de Nederlander, maar de praktijk is heel anders gebleken. Verstappen stond naast Nicholas Latifi als enige coureur op mediums. Christian Horner hoopte dat die bandenkeuze een voordeel zou verschaffen in de tweede helft van de sprintrace, maar het tegenovergestelde is werkelijkheid geworden. In de tweede helft van de race zag Verstappen naast Russell ook Carlos Sainz en Lewis Hamilton langszij komen.

In het vierkantje wees Verstappen na afloop ook naar de hoge bandenslijtage. Doordat er onder parc fermé niet meer aan de afstelling mag worden gesleuteld, toonde hij zich evenmin optimistisch voor de krachtmeting op zondag. "Afgaande op deze race moeten we misschien nog eerder naar achteren kijken dan naar voren." Horner houdt de moed erin en wijst op zijn beurt naar het extra setje softs dat Verstappen voor de hoofdrace ter beschikking heeft, twee nieuwe sets in totaal. "Wat we zaterdag tactisch hebben opgegeven, hopen we zondag terug te krijgen", liet hij optekenen.

Alle beschouwingen bij Red Bull nemen niet weg dat Mercedes buitengewoon snel bleek op Interlagos. Het is voor beide Mercedes-coureurs het signaal dat er achter de schermen in de goede richting wordt gewerkt. Even ter vergelijking: Russell en Hamilton eindigden tijdens de eerste sprintrace van het jaar in Imola op de plekken 11 en 14. De opmars zegt veel over de doorontwikkeling, waarbij er na het verhelpen van porpoising veel rondetijd is gevonden met de W13.

Het komt aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als de gevaarlijke manoeuvre van Lance Stroll. De Canadees heeft voor de tweede keer in drie raceweekenden een gebrek aan besef en inschattingsvermogen getoond, waarmee hij een collega in gevaar bracht. Ditmaal was teammaat Sebastian Vettel de pineut, die overigens heel kalm met het moment omging. Bij Alpine is dat minder het geval, daar bleek de sfeer na de sprintrace behoorlijk verziekt. Fernando Alonso haalde in de media snoeihard uit naar Esteban Ocon, door onder meer te laten noteren dat hij 'gelukkig nog maar één raceweekend hoeft' met de Fransman als teamgenoot. De stewards keken overigens heel anders naar de onderlinge clashes en gaven Alonso juist vijf seconden tijdstraf. Het zit natuurlijk in de nieuwe F1-update, net als een vooruitblik op de hoofdrace in Sao Paulo.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!