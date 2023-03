McLaren stond voor een lastige uitdaging om van de winter met een competitieve auto te komen voor Lando Norris en Oscar Piastri. Het Britse team was in 2021 nog vierde bij de constructeurs met 275 punten, maar zag vorig jaar, toen het tot 159 punten kwam, hoe concurrent Alpine haar van de vierde plek stootte.

De MCL60 zou de benodigde vooruitgang moeten bieden, maar blijkt tot nu toe nog geen succesnummer. Norris en Piastri bleven in Bahrein en Saudi-Arabië puntloos. Dat is een negatief record voor McLaren: het is voor het eerst sinds het Honda-tijdperk dat het team nul punten heeft gescoord in de eerste twee races van het seizoen.

Ook op het snelle Jeddah Corniche Circuit kwamen Norris en Piastri amper in beeld. De twee teamgenoten hadden het in de slotfase van de race nog wel met elkaar en Logan Sargeant aan de stok, maar dat ging slechts om de vijftiende plek. Die strijd werd in het voordeel van Piastri beslist. Beide McLaren-coureurs vielen vroeg in de race terug door schade, opgelopen na contact tussen Piastri en Pierre Gasly. Norris kreeg een rondvliegend onderdeel tegen zijn voorvleugel en moest ook de pits opzoeken.

Met deze twee nulscores ziet het er slecht uit voor McLaren, maar het ziet er volgens Norris slechter uit dan daadwerkelijk het geval is. "Ja, dat zou ik wel zeggen", stelt Norris. "Alles is op een manier wel anders dan vorig jaar, een klein beetje beter en het veld zit dichter bij elkaar. Wij hadden gewoon wat meer problemen met de betrouwbaarheid in de eerste race."

Hopen op verbetering

Norris wijst naar zijn fout in de kwalificatie, waar hij de muur in de laatste bocht schampte en zo zijn ophanging stuk reed, als een van de redenen voor het slechtere weekend in Saudi-Arabië. "En het incident met Gasly was ook een kostbare. Als je het zo bekijkt, is het niet zo slecht als het lijkt. We zijn niet snel, dat is het eerlijke antwoord. Het zit dichter bij elkaar dan ooit tevoren dus je wordt meer afgestraft als het niet gaat zoals je wil."

McLaren heeft nu nog twee weken om zich voor te bereiden op de race in Australië, de thuisrace van Norris' teamgenoot Piastri. Norris hoopt dat het op het circuit in Melbourne beter gaat. "Ik ga niet hopen dat het slechter gaat... Ik denk niet dat er veel dingen zullen veranderen. We zullen doen wat we kunnen om kleine verbeteringen door te voeren en we blijven zo hard mogelijk werken."