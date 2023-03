Hoewel de Grand Prix van Saudi-Arabië afgelopen zondag even voor 19.30 uur Nederlandse tijd was afgelopen, was de definitieve uitslag van de wedstrijd pas na 23.00 uur bekend. In de laatste ronde van de race werd duidelijk dat Fernando Alonso zijn tijdstraf van vijf seconden mogelijk niet correct had ingelost bij zijn pitstop, wat hem korte tijd later op een extra tijdstraf van tien seconden kwam te staan. Zodoende kon hij de beker voor de derde plaats, die hij net op het podium in ontvangst had genomen, aan George Russell overhandigen. De trofee moest later op de avond echter retour, nadat de stewards de extra tijdstraf van tien seconden hadden teruggedraaid.

“Het was een heel onduidelijke situatie dat Fernando Alonso als derde aan de finish was gekomen, nog een straf kreeg waardoor hij de derde plek kwijt was en vervolgens die straf teruggedraaid werd zodat hij toch derde was”, vertelt Emerson Fittipaldi, die als ambassadeur verbonden is aan Kelbet.it, in een exclusief interview met Motorsport.com. “Ik was erg verrast over de gang van zaken. Als je zo’n belangrijke beslissing neemt die iemand een podium kan kosten, nadat diegene de beker al in ontvangst heeft genomen, dan moet je er wel echt honderd procent zeker van zijn dat het de juiste beslissing is. Ik heb begrepen dat je de auto niet mag aanraken als je voorafgaand aan je pitstop een tijdstraf inlost, dus dat een monteur niet met een hand aan de auto mag komen. Daar was echter geen sprake van, dus waarom hebben ze die straf van tien seconden in eerste instantie eigenlijk gegeven? Ik was daar erg verbaasd over en ik weet zeker dat ik niet de enige was.”

Gevraagd hoe de FIA de situatie kan verbeteren, laat de Formule 1-kampioen van 1972 en 1974 weten dat het op de eerste plaats zaak is dat de reglementen eenduidig zijn. “Je moet ervoor zorgen dat de regels honderd procent duidelijk zijn”, aldus de Braziliaan. “En vervolgens moet ook de beslissing honderd procent juist zijn, want voor een coureur is het erg vervelend om tijdens de race te denken dat je op een bepaalde positie eindigt, die plek daarna verliest en vervolgens weer terugkrijgt. Dat is zeer frustrerend voor de coureur, het team én de fans.” Dat de wedstrijdleiding op het circuit tegenwoordig ondersteund wordt door een ‘remote race control’ die gebaseerd is in Genève, vindt Fittipaldi niet per se een goede ontwikkeling. “Ik vind dat het lokaal moet gebeuren. In mijn optiek moet het allemaal ter plaatse zijn. Je moet alle informatie daar verzamelen en vervolgens zo snel mogelijk een beslissing nemen, bij voorkeur als de race nog bezig is.”

Immense druk

Hoewel hij de gebeurtenissen in Jeddah met verbazing heeft gevolgd, heeft Fittipaldi, die in het verleden zelf als steward heeft gediend, ook wel begrip voor de wedstrijdleiding. “Soms moeten er moeilijke beslissingen genomen worden door de race director en de stewards, en het kan dan eens gebeuren dat er een fout wordt gemaakt. Je moet namelijk niet vergeten dat de omstandigheden steeds weer anders zijn”, aldus de oud-coureur uit Sao Paulo “En je kan dan wel kritiek leveren, als je daar zit - ik ben zelf steward geweest in de tijd van Charlie Whiting, en toen had Charlie trouwens altijd het laatste woord - is het soms erg lastig, ook al ben je de beste steward van de wereld en ken je alle regels uit je hoofd. Daarnaast beschikt de wedstrijdleiding over veel meer informatie dan wij. Zo bekijken ze alles vanuit verschillende camerastandpunten. Zij kunnen dus veel beter begrijpen wat er gebeurd is dan iedereen die de race op televisie volgt.”

Terugkijkend op zijn eigen optredens als steward, zegt Fittipaldi, die tegenwoordig druk is met het begeleiden van zijn 16-jarige zoon Emmo: “Ik herinner me dat het systeem vrij efficiënt was. We waren altijd erg snel met het nemen van beslissingen en heel fair. Maar de stewards hebben het niet makkelijk. Ze staan onder immense druk doordat een beslissing gevolgen kan hebben voor de resultaat van een race, er consequenties kunnen zijn op sponsorniveau, het publiek overal een mening over heeft en er een financiële impact kan zijn. Het besluit kan zelfs beslissend zijn voor het kampioenschap. Dat maakt het allemaal niet eenvoudig voor de stewards.”

“Maar ik vond het altijd prettig samenwerken met Charlie, die ik al kende sinds hij monteur was bij Brabham. We hebben heel wat jaren samen opgetrokken. Het was een geweldige vent”, aldus Fittipaldi over de in 2019 overleden wedstrijdleider. “Maar soms sta je als steward of race director voor een lastige beslissing, zoals Michael Masi twee jaar geleden in Abu Dhabi. Overigens vind ik dat er toen in Abu Dhabi correct gehandeld is. Iedereen schreeuwde moord en brand, maar naar mijn mening heeft Masi daar het juiste gedaan.”

