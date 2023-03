Brundle: "Probleem Max Verstappen in kwalificatie een opluchting"

De Grand Prix van Bahrein draaide al uit op een dominante vertoning voor Red Bull Racing en na de vrije trainingen in Jeddah leek er opnieuw geen vuiltje aan de lucht voor het team van Max Verstappen en Sergio Perez. Maar toen de kwalificatie eenmaal onderweg was, waren er problemen bij de Nederlandse WK-leider. Vroeg in Q2 gaf de aandrijfas van zijn RB19 de geest, waardoor hij veroordeeld werd tot de vijftiende startpositie.

In zijn column voor Sky Sports gaf Martin Brundle toe dat hij het niet vervelend vond dat Verstappen werd getroffen door technisch malheur. "Uiteindelijk was het een demonstratie van dominantie van Red Bull in Jeddah. Ik moet eerlijk zeggen dat ik stilletjes blij, opgelucht en vol energie was toen Verstappen door een probleem met zijn aandrijfas als vijftiende moest starten", zo erkende de voormalig Formule 1-coureur. "Niets ten nadele van Max en zijn ongelofelijke talent, maar nu hadden we in ieder geval iets om naar uit te kijken op de dag van de race."

Verstappen verrast door snelheid Perez?

Zodoende stond Verstappen voor een flinke klus om zich terug te knokken naar het front tijdens de race op het Jeddah Corniche Circuit. De regerend wereldkampioen leverde inderdaad waar Brundle al op hoopte, namelijk een inhaalrace richting het podium. De enige safety car-fase van de race hielp hem daar een klein beetje bij, want hierdoor had hij al snel aansluiting bij George Russell en Fernando Alonso, die hij relatief eenvoudig opzij zette om op P2 uit te komen. Op die positie bleef Verstappen tot de finish rijden, omdat teamgenoot Sergio Perez buiten bereik bleef.

"Vooraan had Perez altijd een antwoord op de snelheid van Verstappen en hij won deze race in stijl", vervolgde Brundle, die ook wat spanning opmerkte naar aanleiding van de strijd om de snelste ronde. "Verstappen pakte het punt voor de snelste ronde in de laatste ronde af en dat zat Perez duidelijk dwars. Hij was verrast dat het team daar geen stokje voor stak, terwijl ze de dubbelzege al lang en breed binnen hadden en hij last had van een probleem met het rempedaal. Zelf wist hij echter niet dat Max een vibratie voelde in zijn versnellingsbak."

Verstappen had in Saudi-Arabië een record voor het grijpen, want hij kon de eerste coureur worden die in een tijdsbestek van 21 races maar liefst 16 overwinningen pakte. Nu moet Verstappen dat van 15 zeges in 20 races delen met Michael Schumacher. "Team Verstappen was wellicht verrast dat Perez hun race pace kon evenaren", aldus Brundle. "En ze waren zonder twijfel geïrriteerd dat het probleem met de auto in de kwalificatie uiteindelijk een stokje stak voor een nieuw record van 16 overwinningen in 21 races."

