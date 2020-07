Kvyat: "Verschillen in middenmoot nog kleiner dan vorig jaar"

De strijd in de middenmoot was in 2019 al zeer spannend en afgaande op de eerste drie races van het nieuwe seizoen is dat in 2020 niet anders. De verhoudingen zijn wel veranderd: Racing Point heeft door de Mercedes van vorig seizoen te kopiëren een forse stap voorwaarts gezet en ook McLaren, in 2019 de nummer vier bij de constructeurs, heeft weer een stap gezet. Daarachter is het echter spannender dan ooit, aldus Daniil Kvyat. "De strijd in de middenmoot lijkt een stuk spannender te zijn dan vorig jaar", vertelde de Rus in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië.



"Racing Point heeft een grote stap voorwaarts gezet en zij staan voor ons, en ik denk dat dit ook geldt voor McLaren. Zij zullen ons het leven zuur maken", concludeert Kvyat. Pierre Gasly sluit zich bij die bevindingen aan, maar constateert ook dat er van achteruit aansluiting is gevonden bij de middenmoot: "Vooral Racing Point en McLaren hebben een grote stap gezet en dat zorgt voor een groter gat. Williams heeft duidelijk enorme progressie geboekt en kan nu gezien worden als onderdeel van de strijd in het middenveld, hetzelfde geldt ook voor Renault. Nu is het aan ons om het gat te dichten met degenen voor ons en hopelijk kunnen we ze op termijn inhalen."



Over de AlphaTauri AT01 is Gasly niet ontevreden, al blijft er volgens de Fransman voldoende ruimte over om de wagen te verbeteren. "Vooral wat betreft aerodynamica, daar kunnen we meer snelheid vinden. De auto heeft op geen enkel vlak grote zwakke plekken, maar we moeten wel twee of drie dingen verbeteren om een auto te krijgen die beter in balans is. Het belangrijkste is dat we iets meer downforce vinden."



Na de eerste drie races heeft Kvyat nog iets meer moeite om de sterke en zwakke plekken van de AT01 aan te wijzen, te meer omdat hij en zijn engineers nog op zoek zijn naar een "solide basis waarmee we iedere race kunnen beginnen. In het algemeen was ik tevreden met de race pace, maar tijdens de kwalificatie in Boedapest was ik minder blij met de auto", stelt Kvyat. "We weten echter waarom dat zo was en zijn van plan om op Silverstone iets anders te proberen, zodat we kunnen kijken of we ons kunnen verbeteren. Ik ben tevreden met hoe de zondagen tot dusver zijn verlopen, maar het leven zou iets makkelijker zijn als we rond de tiende positie kunnen starten."