Norris waarschuwt: "Inhalen op Mugello wordt moeilijk"

Norris heeft ervaring met Mugello toen hij in 2015 in de Formule 4 racete. Hij kijkt uit naar de uitdaging die de snelle bochten zullen bieden, maar vreest dat inhalen een probleem wordt. "Ik kijk ernaar uit", aldus Norris. "Ik reed er in 2015 in de Italiaanse F4 en dat was heel gaaf. Het is heel snel zonder krappe chicanes, een beetje zoals Oostenrijk maar dan zonder de grote remzones."

"Die snelle bochten zullen de fysieke eigenschappen van de rijder op de proef stellen, dit is echt Formule 1 op de limiet. Maar het is niet het beste circuit om te racen. Ik denk niet dat je tussen de eerst en de laatste bocht inhaalacties zal zien. Het is een beetje zoals Hongarije. Maar het is wel een geweldig circuit, dus de kwalificatie wordt ongelooflijk."

Volgens Norris voegt Mugello weer een uitdaging toe aan dit bijzondere Formule 1-seizoen 2020, waar we door omstandigheden rond het coronavirus naast Mugello ook voor het eerst het Portugese Portimao zullen bezoeken, en voor het eerst in 15 jaar terugkeren naar Imola. "Elk nieuw circuit is leuk. Het is een keer wat anders, iets wat afwijkt van de norm. Je gaat ernaar toe zonder exact te weten wat je qua afstelling moet doen en dat maakt je kwetsbaarder. Het is uitdagender en ik denk dat dat heel leuk is."

Red Bull Racing teambaas Christian Horner reed zelf ook nog op Mugello in de internationale Formule 3000, een race die gewonnen werd door de latere BAR-rijder Ricardo Zonta, met Juan Pablo Montoya op de derde plek. "Dat was in 1997", herinnert Horner zich. "Het was toen een geweldig circuit en ik denk niet dat de layout veel is veranderd. Het is een fantastische baan, snel en veeleisend. Ik denk dat het een goede toevoeging is aan de kalender."