Silverstone financieel ‘vijf jaar teruggeworpen’ door pandemie

Als gevolg van de COVID-19-uitbraak en de lockdown in Groot-Brittannië, die op 23 maart inging, werd Silverstone gedwongen om de deuren van het circuit liefst twaalf weken gesloten te houden. Dat gebeurde op het moment dat de gebruikelijke rustige periode in de winter en vroege lente net voorbij was en daardoor werden meerdere grote evenementen afgelast, zoals de opening van het WEC-seizoen 2020/2021 en de MotoGP-ontmoeting op het circuit. Na gesprekken met de F1 werd de Britse Grand Prix verplaatst en de 70th Anniversary GP toegevoegd, maar deze vinden plaats zonder fans. Geen inkomsten uit kaartverkoop dus voor Silverstone, maar daar staat naar verluidt tegenover dat de jaarlijkse hosting fee niet betaald hoeft te worden.

Toch heeft de coronapandemie Silverstone een forse tik gegeven, zo stelt Pringle tegenover Motorsport.com. “We klommen een hele lange ladder op – en dat was heel vermoeiend – maar nu gaan we weer helemaal terug naar beneden. Het gaat ons bedrijf qua balans en resultaten zo’n vijf jaar terugwerpen.” Pringle benadrukt echter dat de bank en de British Racing Drivers’ Club (BRDC) achter het circuit staan. “We staan waar we nu staan. We zijn nog in bedrijf, en dat is een stuk beter dan hoe een groot aantal andere bedrijven er nu voor staat. Het is voor iedereen een moeilijke tijd.”

Silverstone werkte de afgelopen jaren aan het diversifiëren het bedrijf, zodat het niet langer alleen afhankelijk is van grote races die in iedere zomer verreden worden. Eigenlijk komt de pandemie voor die plannen twee jaar te vroeg, stelt Pringle. “Ons hele window is een relatief klein aantal maanden waarin we genoeg geld verdienen. Het is een beetje als een vakantieresort aan zee, waar ze geld verdienen in de zomer en waar ze in de winter simpelweg bestaan, totdat de toeristen terugkeren in de zomer. Het traditionele model van Silverstone zag er zo uit en dat is net gedecimeerd, dus we gaan een significante financiële klap oplopen in 2020.”

“Na vijfenhalf jaar hard werken door ons team om het bedrijf weer van de afgrond weg te krijgen is dat enorm zonde”, vervolgt Pringle. Hij benadrukt dat daar twee elementen een belangrijke rol speelden: enerzijds door ervoor te zorgen dat Silverstone efficiënter zou opereren en meer geld zou ophalen, anderzijds door het bedrijf strategischer af te stemmen. Daarmee zou het circuit er in de toekomst robuuster voor moeten staan qua financiën. “Dat laatste is slechts ten dele voltooid, maar het gaat de goede kant op.”

Met medewerking van Alex Kalinauckas