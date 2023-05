De technologie van P1 Fuels kwam onder de aandacht tijdens de Britse F1 Grand Prix van vorig jaar. Sebastian Vettel legde toen een aantal demonstratieronden af in de Williams van Nigel Mansell, die in 1992 het kampioenschap won, met fossielvrije brandstof. Destijds zei Vettel dat hij met de demo op Silverstone wilde bewijzen dat het mogelijk was om verbrandingsmotoren van zowel vroegere als huidige raceauto's te blijven gebruiken, maar op een duurzamere manier. "Ik gebruik koolstofneutrale brandstoffen om aan te tonen dat we onze geschiedenis, erfgoed en cultuur in de autosport kunnen behouden, maar wel op een meer verantwoorde manier", aldus de viervoudig F1-kampioen.

P1 Fuels gelooft dat het tonen van zijn technologie in de autosport ertoe kan bijdragen dat de producten snel door de consument worden overgenomen. Het bedrijf is al de exclusieve leverancier voor het World Rally Championship. Nu heeft Benjamin Pochammer, medeoprichter en CEO van P1 Fuels, onthuld dat het bedrijf is gaan samenwerken met een aantal leveranciers van F1-teams om mogelijke toekomstige partnerschappen te evalueren. De Grand Prix-paddock zou wellicht in 2026 kunnen overgaan op volledig duurzame brandstoffen.

Terwijl de F1 momenteel uitsluitend met Aramco samenwerkt voor de ontwikkeling van regelgeving voor de brandstoffen van 2026, zegt P1 dat er al gesprekken gaande zijn met teams om te bekijken hoe het bedrijf hierbij betrokken kan raken. "Het is elkaar leren kennen," zei Pochammer tegen Motorsport.com tijdens de Rally van Portugal. "Er is op dit moment geen inschrijving in de F1 omdat Aramco hier de enige is. Maar in de F1 kan iedereen met verschillende brandstofbedrijven rijden. Dus eigenlijk zijn er een paar F1-racebedrijven die al samenwerken met teams en onze producten willen testen."

Hoewel Pochammer niet wilde prijsgeven met welke bedrijven en teams P1 in gesprek is, zei hij dat het een "spannende" mogelijkheid was, omdat het de fans zeer bewust zou kunnen maken van de producten van P1. "We houden van racen, dus het is spannend," zei hij. "Maar we kijken naar de massamarkt. We willen echt een verschil maken. We hebben een visie en dit is de eerste stap. De tweede stap is naar buiten komen zodat iedereen dit soort brandstof kan gebruiken."

De relatie met Vettel

Hoewel de samenwerking met Vettel de bekendheid van de producten van P1 ten goede is gekomen, stelt Pochammer dat hun relatie volledig informeel is en eenvoudigweg was ontstaan doordat de Duitser zijn steentje wilde bijdragen aan een beter klimaat. "In 2015 zei hij: 'Ik moet iets aan het klimaat doen en ik wil gaan racen'. Er was dus een hoofdgedachte. Het duurde een paar jaar en nu hebben we laten zien dat het in elke motor werkt. De reglementen zijn er en de wereld kijkt er daadwerkelijk naar. Hij [Vettel] houdt van wat P1 doet, maar is geen officiële ambassadeur. Hij gebruikt het en eigenlijk overal waar hij komt, zegt hij: 'Oké, ik rij in jullie auto, maar alleen met P1.' We vinden het geweldig. Vettel wil echt iets veranderen."