Ondanks het teleurstellend verlopen seizoen 2022 hield het Mercedes F1 Team voor dit jaar vast aan het opvallende ‘zero pod’-concept en de bijbehorende unieke vloer. Al na enkele races bleek het gat met rivaal Red Bull Racing onverminderd groot, waarna de Duitse grootmacht besloot een nieuwe weg in te slaan. In de fabriek is men begonnen aan een significante revisie van de W14. Zo komt er tijdens de aanstaande Grand Prix van Emilia-Romagna een nieuwe vloer, nieuwe sidepods en misschien nog wel belangrijker: een nieuwe voorwielophanging.

Ondanks de hoge verwachtingen benadrukt George Russell dat Mercedes niet opeens een enorme sprong voorwaarts zal maken. De updates zijn volgens de Brit vooral bedoeld om van de W14 een stabieler platform te maken om te ontwikkelen. “Imola is een nieuw weekend, met nieuwe onderdelen op de wagen. Hopelijk is dat positief. Het gaat op korte termijn niet opeens de wereld veranderen voor ons, maar hopelijk is het een stap in de goede richting. We moeten het op de baan laten zien. We moeten afwachten hoe de upgrades presteren. We duimen dat ze briljant zijn, maar dat weten we pas op vrijdagochtend.”

De wegligging van de W14 zorgt voor heel wat hoofdbrekens bij Mercedes. Dat is volgens Russell de belangrijkste reden dat het team met een achterstand aan het weekend begint. In Miami claimden Russell en teamgenoot Lewis Hamilton in de eerste vrije training de eerste twee plekken, maar de zevenvoudig wereldkampioen werd vervolgens al in Q2 uitgeschakeld terwijl Russell nipt de top-10 haalde. “Onze auto is op dit moment lastig om te besturen”, erkent hij. “We hebben veel te verbeteren. We weten waar we staan.”

Nieuwe ontwikkelingsrichting

Mercedes trackside engineering director Andrew Shovlin gaf wat meer inzicht in de aanstaande updates: “We hopen dat het ons sneller maakt in de kwalificatie en race. Het belangrijkste is echter dat we niet puur kijken naar tijdwinst, we kijken naar een nieuwe ontwikkelingsrichting. Eentje waarvan we denken dat het ons op de lange termijn meer kansen biedt om weer te strijden om zeges en wereldtitels. Het pakket voor Imola is de eerste stap in die richting. We hopen later in het jaar meer updates te introduceren.”