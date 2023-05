Max Verstappen kroonde zich in 2021 en 2022 tot Formule 1-kampioen en lijkt ook dit jaar de sterkste kandidaat om de titel van 2023 te pakken. De Nederlander heeft drie van de eerste vijf races gewonnen en heeft een voorsprong van veertien punten op teamgenoot Sergio Perez. Voorlopig lijkt de tweevoudig wereldkampioen niet te stoppen en is het maar de vraag hoeveel titels hij er de komende jaren bijschrijft. Hij heeft nog een lange weg te gaan als hij de records van Michael Schumacher en Lewis Hamilton wil verbreken, maar oud-Formule 1-baas Eddie Jordan is ervan overtuigd dat Verstappen binnen afzienbare tijd de 'Greatest of All Time' zal worden.

"Max is van nature snel", zegt Jordan in de Formula For Success-podcast, die hij met oud-Formule 1-coureur David Coulthard produceert. "Ik geloof echt dat hij naar verloop van tijd de grootste coureur aller tijden wordt, met dien verstande dat hij nog heel lang veilig en gezond zal zijn. Hij heeft zo'n fenomenale mentaliteit in de auto. Hij is agressief wanneer hij agressief moet zijn, hij is sterk als hij sterk moet zijn, maar hij is ook slim, hij weet hoe hij voor de auto moet zorgen."

Waar Verstappen volgens Jordan op moet hopen, is dat Red Bull de komende jaren 'net zo sterk' blijft als nu. "Met mensen als Christian (Horner, red.) en Adrian Newey zie ik op de korte termijn geen problemen en verwacht ik dat Max sterker wordt. Ik zou op dit moment geen coureur in de Formule 1 willen zijn die hoopt wereldkampioen te worden, omdat ik niet weet waar het vandaan gaat komen", aldus de Ier.

Podcast-collega Coulthard ziet wel mogelijke tegenstanders voor de Nederlander, waaronder Lando Norris, George Russell en Charles Leclerc. Ook ervaren rotten Lewis Hamilton en Fernando Alonso zouden het Verstappen volgens hem lastig kunnen maken. "De Formule 1 bevindt zich in een geweldige positie, met enkele coureur in de mid-20. Je hebt Lando, George, Charles en Max en wie er dan ook in die groep ontbreekt. Aan de andere kant heb je Fernando en Lewis als de oude staatsmannen. Maar we hebben een generatie coureurs die het de komende tien jaar met elkaar zullen uitvechten. Elk van die coureurs die een race-winnende auto in handen heeft, kan Max uitdagen. Max in hetzelfde team uitdagen vergt een bovenmenselijke inspanning, want Max is een machine, of niet dan? Hij komt van jongs af aan op het circuit, beide ouders zijn racers geweest en hij is assertief, heeft een sterke wil en is meer dan capabel" oordeelt de Schot.