Magnussen viel in Austin uit door "geëxplodeerde remschijf"

Magnussen schoot op het rempunt voor bocht twaalf door toen zijn remmen faalden. Hij kwam in het grind tot stilstand en zei over de radio tegen zijn team: "Jep, ik zei het nog." Vlak daarvoor kreeg hij de opdracht om zijn rembalans aan te passen, maar dat mocht niet baten.

Magnussen vertelde na afloop wat er mis ging. "Ik moest het pedaal de hele race diep intrappen en vroeg aan hen [de engineers] of ze er naar konden kijken, maar ze zagen niets. De temperaturen waren in orde, dus ik ging maar gewoon door. En toen ontplofte de remschijf. Hij explodeerde gewoon, dus ik kon niet meer remmen", onthult de Deen.

Punten zaten er hoe dan ook niet meer in voor hem, want hij reed op dat moment op de zestiende plek. Aan het begin van de race zag het er nog rooskleurig uit, want hij reed even op de negende plaats toen Sebastian Vettel zijn Ferrari langs de kant parkeerde. "Ik haalde zelfs een Red Bull in, dat voelde goed. Ik zat toen echter niet op mijn normale positie en viel daarna terug", geeft de coureur toe.

Sinds de zomerstop heeft Magnussen alleen in Rusland punten gepakt, terwijl teamgenoot Romain Grosjean geen enkele keer meer in de top-tien is beland. De twee staan in het constructeurskampioenschap alleen boven Antonio Giovinazzi en Williams-rijders George Russell en Robert Kubica. "Ik wist na een paar ronden dat ik het niet ging volhouden. De banden raakten oververhit in mijn poging mijn positie [in de top-tien] te behouden, waardoor ze snel op waren. Je moet ze echt managen, maar daartoe was ik niet in staat. Ze zouden me toch wel inhalen. Het was een hopeloze situatie", besluit Magnussen.

Met medewerking van Scott Mitchell