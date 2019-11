Jos Verstappen: “Uitspraken Max laten zien hoe gedreven hij is”

Ferrari was na de zomerstop bijzonder dominant in de Formule 1, maar dat was compleet verdwenen op Amerikaanse bodem. Sebastian Vettel viel uit met een kapotte achterwielophanging terwijl Charles Leclerc op meer dan vijftig seconden van racewinnaar Valtteri Bottas eindigde. Red Bull vroeg voorafgaand aan het weekend om opheldering rond de brandstoftoevoer waarop de FIA een nieuwe technische richtlijn uitvaardigde. Volgens Red Bull-coureur Verstappen was het geen toeval dat Ferrari aan snelheid in moest boeten, hoewel niet bewezen is dat de Italianen zich schuldig maakten aan dergelijke manipulatie. Toch was Verstappen junior hard na de race. “Dit is wat er gebeurt als je stopt met vals spelen”, aldus de coureur.

In het Ziggo Sport-programma Crashen in de Keuken reageerde Jos Verstappen op de uitspraken van zijn zoon en het verschil in topsnelheid dat ineens een stuk minder groot was op het Circuit of the Americas. “Je weet natuurlijk nooit helemaal wat andere teams doen en wat er speelt, maar wat wij in de data kunnen zien is waar we sneller zijn en waar niet. Wat dit weekend bleek is dat wij maar drie tot drieënhalve tiende minder snel waren op de rechte stukken. Tijdens de vorige races was dat tussen de zeven en negen tienden en soms nog veel meer. In de eerste sector van Spa-Francorchamps kwamen we zes tot zeven tienden tekort en die tekortkoming was er de afgelopen race niet. Wat ze wel of niet doen weten we niet, maar het feit is wel dat ze nu minder snel waren. Ik denk dat Max daar een beetje op doelde met z’n uitspraak. Het komt natuurlijk heel hard over, maar je kunt niet bewijzen wat ze nu werkelijk uitvoeren."

Gevraagd naar een reactie op de uitspraken van Max, zei Verstappen senior: “Ik dacht ‘och nee’, maar aan de andere kant begrijp ik Max wel. Hij is enorm gedreven, hij wil winnen. Ze gaan de zomerpauze in, hij staat op pole-position en heeft twee wedstrijden gewonnen. Ze komen terug uit de zomerstop en hij heeft gewoon geen enkele kans tegen Ferrari. Dit weekend was dat verschil er niet.”

Ferrari verklaarde maandag na de race dat het ging om een downforce-experiment waardoor de Italiaanse formatie snelheid inleverde. Die lezing is niet helemaal waterdicht, vindt Verstappen. “Ferrari heeft altijd de meeste vleugel van allemaal, dus daar ligt het denk ik niet aan. Iedereen weet de vleugelafstelling van elkaar, Ferrari heeft altijd de vleugel van Monaco erop zitten en wij niet. Toch zijn we nog veel langzamer. We kunnen niet zeggen dat ze valsspelen, alleen met wat er dit weekend uitkwam. Het is dan wel toevallig dat ze langzamer zijn op het rechte stuk.”

Uiteindelijk vindt Verstappen het vooral positief dat er nu duidelijkheid is: “Ik ben blij dat er duidelijkheid is gekomen. Iedereen vroeg zich wel een beetje af wat Ferrari deed. Dat was voor Red Bull zo, maar ook voor andere teams. Het was gewoon ongelooflijk hoe snel zij waren op de rechte stukken. Dat ongelooflijke was dit weekend weg. Ze hebben nog steeds een hele goede, snelle motor. Ze gaan nog steeds keihard op het rechte stuk, maar het is niet meer zo extreem als voorheen.”