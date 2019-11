Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Amerika

Winnaars:

Toegegeven, die zesde wereldtitel van Lewis Hamilton was slechts nog een formaliteit. Zijn naam stond al zo'n beetje in de bokaal gegraveerd en het laatste zetje ontbrak enkel nog op papier. Maar toch, los van die titel heeft Mercedes andermaal haar visitekaartje afgegeven op het Circuit of the Americas. Dit gold overigens voor beide coureurs. Zo maakte bandenfluisteraar Hamilton een lastige eenstopper tot een succes en pakte hij de titel in stijl, na een (moet ook gezegd) povere kwalificatie. Tegelijkertijd liet Valtteri Bottas zien hoe goed hij op gezette tijden kan zijn. De Fin is niet constant genoeg om 'een Rosbergje' te doen, maar toonde zich in Texas wel weer eens ongenaakbaar. De 'ideale tweede man' reed op zowel zaterdag als zondag foutloos en wilde daarmee een signaal afgeven richting 2020. Hij riep dat na afloop ook in iedere microfoon die hij tegenkwam, maar het valt nog te bezien of hij volgend jaar ook echt de daad bij het woord kan voegen. De snelheid is er wel, maar nu nog de constantheid voor een titelstrijd nog. En juist dat is geen sinecure.

In het kielzog van de Zuid-Duitsers toonde Red Bull Racing ook weer een teken van leven. Met Ferrari spartelend op de rug, bleek de formatie uit Milton Keynes ineens fluitend het tweede team te zijn. Op zaterdag nog niet zozeer gezien de minieme verschillen, maar het onderscheid in racepace was wel schrijnend te noemen. Of dit met een eerdere technische richtlijn vanuit de FIA het hele seizoen zo zou zijn geweest, zullen we nooit weten. Het zet volgers in ieder geval wel aan het denken. Los van alle problemen bij Ferrari toonde Red Bull zelf ook beterschap na enkele tegenvallende weekenden, al was de auto in Mexico ook best goed. Verstappen kon Bottas nooit echt het vuur aan de schenen leggen in Amerika, maar toonde zich desondanks de enige serieuze uitdager van Mercedes. Dat Alexander Albon na zijn vroege tegenslag eenvoudig terugreed naar P5 zegt bovendien evenveel over de Thai als over de auto. De bolide fungeerde met andere woorden naar behoren, hetgeen iedereen bij het energiedrankenmerk ineens weer goede hoop geeft voor 2020.

Voor het laatste stekje bij de winnaars meldden zich afgelopen weekend vele gegadigden. Wat te denken van de weer indrukwekkend rijdende Lando Norris of de inhaalrace van Sergio Perez vanuit de pitstraat. Toch gaat de eer voor deze rubriek naar Daniel Ricciardo, die zich uiteindelijk tot 'best of the rest' kroonde. De Australiër neemt gaandeweg steeds meer afstand van Renault-teamgenoot Nico Hülkenberg en liet in Austin - waar hij overigens fraai uitpakte met een bijzondere helm - zeer weinig steken vallen. Op zaterdag kon hij in Q3 nog niet helemaal zijn stempel drukken, maar op zondag nam hij beide McLaren-mannen alsnog de maat met een goed uitgevoerde eenstopper. Tel daar de uitvalbeurt van Sebastian Vettel bij op en de man uit Perth maximaliseerde met P6. Winnen zal Ricciardo na zijn Red Bull-vertrek niet snel meer, maar hij kan wel degelijk voldoening halen uit weekenden als deze.

Verliezers:

Het is bijna overbodig om te benoemen, de voornaamste verliezer laat zich natuurlijk raden. Ferrari leed in Austin een gezichtsverlies van jewelste. Alhoewel de uitspraken van Verstappen - die met de beschuldigende vinger wees - niet direct hard te maken zijn, is het wel extreem pijnlijk dat de Scuderia uitgerekend na zo'n technische richtlijn een belabberd weekend afleverde. Alhoewel Ferrari, zoals Nico Rosberg al aangaf, waarschijnlijk het grijze gebied heeft benut en derhalve niet kan worden bestraft, blijft overeind dat het lastig is om het verdict over de brandstoftoevoer los van de Ferrari-inzinking te zien. De motor liep toch net een tikkeltje minder hard dan in de voorbije weken, dat kan haast geen toeval zijn zou je denken. Tegelijkertijd is duidelijk dat er zondag meer aan de hand was. Aan de vele lock-ups en stuurbewegingen te zien, hadden de Ferrari-coureurs het qua afstelling en aerodynamica ook niet goed voor elkaar in Austin. Al met al een verjaardag om snel te vergeten voor Mattia Binotto. Al kun je doordat Ferrari de schijn nu tegen heeft, misschien beter zeggen: hij is nog lang niet jarig.

Voor het tweede weekend op rij deed Daniil Kvyat niet bepaald aan klantenbinding. Voor het tweede weekend op rij ook torpedeerde de Rus een tegenstander in de slotronde. En voor het tweede weekend op rij moest hij dit bekopen met een tijdstraf. Volledig terecht, al leek de hoofdrolspeler daar zelf ietsje anders over te denken. Sterker nog: het stoom kwam hem uit de oren in de zogenaamde TV-pen, waar hij met een paar krachttermen strooide om vervolgens weer snel te verdwijnen. Kvyat hoeft zich door de woorden van Red Bull-teambaas Christian Horner - 'wij houden voor 2020 vast aan dezelfde vier coureurs' - geen zorgen te maken over zijn toekomst, maar de schoonheidsprijs zal hij na de twee voorbije races ook niet meer winnen.De aanvaring was minder erg dan die in Mexico, maar het was wederom geen beste beurt van de Toro Rosso-coureur.

Voor het laatste stekje bij de verliezers gooide 'usual suspect' Haas weer hoge ogen. Maar omdat de formatie van Guenther Steiner zich met alle aerodynamische problemen tot een makkelijk slachtoffer heeft gemaakt, gaat de voorkeur ditmaal uit naar Alfa Romeo. Het Italiaanse zusterteam van Ferrari schoot uit de startblokken met Kimi Raikkonen, maar sinds de zomerstop is er langzaam aan zand in de motor gekomen. Antonio Giovinazzi nam de honneurs in Monza en Singapore nog wel waar met puntenfinishes, maar sindsdien is de droogte ingetreden. Vanaf de Russische Grand Prix hebben de mannen van Frederic Vasseur geen punt meer gescoord. Een treurige reeks, die in Austin niet doorbroken werd. Het team is gezien de contractverlenging tevreden met 'Gio', maar ook de huidige coureurs kunnen met de gebrekkige doorontwikkeling geen potten meer breken.