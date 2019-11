Officieel: Giovinazzi ook in 2020 met Alfa Romeo in F1

Giovinazzi maakte dit seizoen pas zijn volwaardig debuut als Formule 1-coureur. Hij mocht in 2017 al wel tweemaal opdraven als vervanger van de geblesseerde Sauber-coureur Pascal Wehrlein, maar moest nadien weer op de reservebank plaatsnemen. Voor 2019 werd hij door Ferrari alsnog beloond voor zijn goede werk als simulatorcoureur voor de Scuderia. Het Italiaanse merk heeft het recht om één van beide Alfa-coureurs aan te wijzen en stalde Giovinazzi dus op die plek.

De rookie had aanvankelijk veel moeite om de meer ervaren Kimi Raikkonen bij te benen, maar is gaandeweg 2019 op ooghoogte van de Fin gekomen. Zo acteert hij in de recente kwalificaties op minimaal hetzelfde niveau – vaak nog beter – en heeft hij sinds de zomerstop ook meer punten gescoord dan The Iceman. Het bleek genoeg om het vertrouwen van Ferrari en daarmee zijn F1-zitje voor 2020 te behouden.

"Ik ben erg blij om in 2020 bij het team te kunnen blijven en ook dankbaar voor alle steun tijdens mijn eerste seizoen in de Formule 1", laat Giovinazzi in een eerste reactie weten. "We hebben samen veel geleerd en ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar de volgende stap kunnen zetten. Ik ben dan zelf geen rookie meer en heb dus geen excuses meer. Ik wil meteen competitief zijn en het vertrouwen van het team dolgraag terugbetalen."

Teambaas Frederic Vasseur is eveneens verheugd over de contractverlenging van zijn pupil. Met de al bevestigde Raikkonen heeft hij zijn line-up ook meteen compleet. "Antonio doet het uitstekend in zijn eerste seizoen en ik ben blij dat we kunnen bevestigen dat hij ook volgend jaar bij Alfa Romeo blijft. Hij is erg goed geïntegreerd in het team en wordt bovendien nog steeds stabieler. Antonio is gewoon een hele snelle coureur, dat laat hij nu met Kimi als benchmark goed zien. We willen als team graag doorgroeien op basis van stabiliteit en dus met een onveranderde line-up."

Slecht nieuws voor Hülkenberg

De formele aankondiging is overigens slecht nieuws voor Nico Hülkenberg, die daarmee bijna geen F1-opties meer overhoudt. De Duitser gaf eerder al aan weinig trek te hebben in Williams en Alfa dus als ‘de laatste reële kans’ voor volgend seizoen te zien. Een overstap naar de DTM ligt nu in de lijn der verwachtingen, al ontkent de Hulk dat zelf nog in alle toonaarden.