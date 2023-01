Special: Toen Ken Block dicht bij een Formule 1-test was

Ken Block was in principe alleen maar actief in de rallysport, maar zijn invloed reikte veel verder dan asfalt en gravel. Niet alleen in de F1-paddock, maar ook in de rest van de wereld. Zijn Ghymkana-video's zijn legendarisch. Hij was tevens een van de eersten in de autosport die actief gebruikmaakte van social media om zijn content aan de man te brengen. In die tijd liep hij wat dat betreft ver voor op coureurs, teams en organisaties. Voormalig Formule 1-kampioen Jenson Button vat het gevoel van veel mensen goed samen. "Ik ben in shock door het overlijden van Ken Block", laat de Brit weten. "Hij is een groot talent dat veel gedaan heeft voor onze sport. Hij was een echte visionair met zijn eigen unieke stijl en aanstekelijke lach. Onze sport verliest vandaag een van de besten, maar nog belangrijker, een groot man."

Block had zoveel impact en status dat F1-bandenleverancier Pirelli tien jaar geleden de weg vrijmaakte om de Amerikaan in een F1-auto te zetten, maar dat plan mislukte. Pirelli werkte samen met Block in WRC en zag, nadat de Italiaanse fabrikant in 2011 terugkeerde in de koningsklasse, een F1-optreden voor Block als een kans om hem ook in die grote klasse een podium te geven. In eerste instantie opperde Rafael Navarro, toenmalig PR-chef bij Pirelli, het idee Block een F1-test te geven. Paul Hembery, destijds F1-chef van Pirelli, bracht de bal aan het rollen. Pirelli had in het kader van ontwikkelingswerkzaamheden een deal met Toyota en dus kon Block in een twee jaar oude TF109 stappen. Pirelli plande een driedaagse test op Monza in augustus 2011. De eerste twee dagen van de bandentest zou Lucas di Grassi uitvoeren, op de laatste dag zou hij het stokje aan Block overdragen.

Michael Schumacher met Ken Block. Foto: Sutton Images

Het plan lag klaar en Pirelli kondigde de test tijdens de Grand Prix van Canada aan. "Ik had nooit gedacht dat dit ooit mogelijk zou zijn", riep Block enthousiast in de F1-paddock. "Pirelli zag het als een unieke kans om eens wat anders te doen. Ze zijn altijd een geweldige partner geweest in alles wat ik heb kunnen doen. Het is een droom die uitkomt. Ik heb amper ervaring met formulewagens, dus dit wordt een enorme leerervaring voor mij." De test ging natuurlijk niet over het ervaren van een Formule 1-auto. Hij had ook wel wat Ghymkana-stunts in zijn achterhoofd. "Ik ga kijken wat ik allemaal voor elkaar kan krijgen", glimlachte de legende. "Het is wel een erg dure auto. Ik heb ze in ieder geval de vraag gesteld, al kreeg ik meteen rare blikken. Ik zie wel wat er mogelijk is."

Een paar weken na de Grand Prix van Canada vloog Block naar Keulen om in het hoofdkwartier van Toyota in Keulen voorbereidingen te treffen. Het plan was om hem die dag in de F1-simulator te zetten. Op die manier kon hij wennen aan de snelheid en andere zaken van Formule 1-auto's. Hij had nog nooit in een single seater van dat niveau had gereden. Er werd tevens een stoeltje geschuimd. Op die dag stuitten Toyota en Block op een probleem. Zijn lengte van 1.83 meter was geen probleem - er zijn in het verleden wel grotere F1-coureurs geweest - maar zijn lichaamsbouw en met name de lengte van zijn benen maakten het lastig. We moeten niet vergeten dat de TF109 ontworpen was voor de veel kleinere Jarno Trulli en Timo Glock. Block kon onder de rolbeugel komen, maar vervolgens blokkeerden zijn benen de bewegingen van het stuur. Toyota overwoog aanpassingen door te voeren, maar omdat de tijd drong werd het testplan uiteindelijk afgeblazen. Pirelli bleef aandringen op het zoeken naar alternatieven, waarbij het zelfs naar eerdere generaties F1-auto's keek. Het mocht niet baten.

Een lachende Ken Block, zoals veel mensen hem herinneren. Foto: JEP / Motorsport Images

Twijfels bij F1-organisatie

"We gaven niet op", zegt Hembery, terwijl hij terugdenkt aan de samenwerking met Block. "Maar er moest te veel worden aangepast. Vergeet niet dat Toyota in een afbouwende fase zat (Toyota stopte eind 2009 met F1, red.). Ze hadden niet alle mogelijkheden die er eerder wel waren. Er waren te veel beperkingen om alle benodigde wijzigingen door te voeren. Helaas ging het niet door. Ik weet nog hoe teleurgesteld Ken was. Hij was een sensatiezoeker. Zo'n kans krijg je maar een keer in je leven. Het is er helaas niet meer van gekomen." Volgens Hembery was het een enorme kans voor de Formule 1 om een nieuw publiek te bereiken. Helemaal omdat de sport toen niet zo op de jongere generatie gericht was als nu.

In Montreal moest Hembery flink zijn best doen om een kaart te bemachtigen waarmee Block de grid op mocht. F1 was er namelijk niet van overtuigd dat de naam Ken Block bekend genoeg was. Hembery kreeg het uiteindelijk voor elkaar en het luidde gejuich van de fans bevestigde de bekendheid van Bloack. Ook diverse monteurs vroegen Block om een selfie. Volgens Hembery zou een F1-test nog meer losmaken. "Toen wij in F1 stapten was de sport wat saai", aldus de voormalig Pirelli-chef. "Er gebeurde weinig op de baan. Het was een sensationele gebeurtenis geweest als Ken de F1-auto met zijn stijl bestuurd zou hebben. Dat was geweldig geweest. Natuurlijk is het jammer dat het niet doorging."

Hembery kwam Block na zijn afscheid bij Pirelli niet vaak meer tegen, maar het overlijden van de 55-jarige Amerikaan komt als een grote shock voor de Engelsman. "Ken wilde simpelweg plezier hebben en tot het uiterste gaan", vervolgt Hembery. "Hij was een sensatiezoeker die zijn liefde en passie voor rally's en driften wilde maximaliseren. Hij was de beste entertainer. Hij had geen ego. Hij was die vriend in de kroeg: gewoon een vent die plezier had. Met hem was je altijd aan het lachen en grapjes aan het maken. Ik ben er kapot van."