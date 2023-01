WRC doet startnummer 43 in de ban als eerbetoon aan Ken Block

Ken Block gebruikte het startnummer 43 zijn hele carrière, ook bij de 25 wedstrijden die hij reed in het FIA World Rally Championship. In het WRC pakte hij bij de Rally van Mexico in 2013 zijn beste resultaat met de zevende plek. De Amerikaan, die mede door zijn YouTube-serie wereldberoemd is geworden, gebruikte het nummer ook in het US Rally Championship, Global Rallycross Championship en het FIA World Rallycross Championship. Vorig jaar kwam Block net tekort toen hij bijna zijn eerste nationale rallytitel pakte in de Verenigde Staten. Brandon Semenuk was na vier overwinningen de sterkste. Naast al zijn rally-avonturen was de waaghals ooit zelfs dicht bij een Formule 1-test.

De beslissing van het WRC om nummer 43 te schrappen is een nieuw eerbetoon aan de 55-jarige coureur die eerder deze week omkwam bij een ongeluk met een sneeuwscooter in Utah. FIA-president Mohammed Ben Sulayem zegt dat het een gepast gebaar is naar een ‘echte legende’. “Als je kijkt naar de enorme bijdrage die onze grote vriend Ken Block gegeven heeft aan de motorsport, en het feit dat hij bij zo veel mensen hoog in het aanzien stond, is het volledig gepast om zijn nummer met pensioen te sturen vanaf het seizoen 2023 van het WRC. Hoewel het een klein gebaar is, hopen we dat het zijn familie en vrienden wat troost brengt. Ken was een echte legende en de herinneringen aan hem zullen voor altijd blijven leven.”

Jona Siebel, bestuurlijk directeur van de WRC-promotor, voegt toe: “De impact die Ken had op het brengen van de rallysport naar een heel nieuw publiek mag niet worden onderschat. Voor Ken was betrokkenheid van de fans het grootste belang. Dat maakt hem een geliefd figuur in het WRC. Als sport is het schrappen van nummer 43, een nummer dat gelijk staat aan Ken, een klein gebaar van respect voor de familie, vrienden en fans van Ken."