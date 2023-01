Afgelopen zondag kwam naar buiten dat Stéphane Kox dit jaar niet verder gaat als F1-pitreporter bij Viaplay. Ze wil zich weer meer op haar rechtenstudie en eigen race-activiteiten kunnen focussen. Viaplay moet na één seizoen dus op zoek naar een opvolger.

“Natuurlijk waren we verrast toen ze het nieuws met ons deelde”, laat Marco Zwaneveld aan Motorsport.com weten. “We geloven in Stéphane en we hebben afgelopen jaar enorm fijn met haar samengewerkt. Dus dan is het zeer jammer om te horen dat ze niet verder wil.” Begrip heeft hij wel voor de keuze van Kox. “Ja, ik begrijp haar heel goed. We hebben vorig jaar een enorm avontuur met elkaar beleefd. Zeker voor Stéphane was het spannend. Zij moest echt uit haar comfortzone komen, om het zo maar te zeggen. We hebben haar bij alle ups en downs die voorbij kwamen enorm gesteund. En dat doen we nu nog steeds. We hebben veel respect voor haar beslissing en zijn vooral heel erg trots op wat ze allemaal heeft gedaan.”

Zwaneveld is vol lof over hoe Kox in haar rol als pitreporter is gegroeid. “Of het nu autosport is of iets anders, het is natuurlijk altijd even wennen als je iets nieuws gaat doen. Zeker als je het meteen op het hoogste niveau gaat doen. Stéphane had wel camera-ervaring - ze heeft natuurlijk RTL Autowereld gepresenteerd - maar Formule 1 is wel even wat anders. Als je ziet hoe ze zich gedurende het jaar ontwikkeld heeft en hoe makkelijk sommige moeilijke dingen haar afgingen, dan was dat echt heel knap. Zo had Stéphane de gave om een heel interview van vier minuten één op één naar het Nederlands te vertalen. Zeker gezien de situatie waarin je je op zo’n moment bevindt - in de pits, in de paddock of op de grid - valt dat nog niet mee, met al die hectiek om je heen. Dat is moeilijk hoor.”

“Ik vind haar nog steeds een van de grootste talenten die er is”, vervolgt Zwaneveld. “En ik vind het op de eerste plaats spijtig dat ze stopt omdat ze alle energie die ze er het afgelopen jaar in heeft gestopt nu niet te gelde kan maken. Want doordat je inmiddels heel veel mensen kent en overal al eens geweest bent, wordt het als het goed is vele malen makkelijker. Maar dit is een keuze die ze zelf heeft gemaakt en die respecteren we uiteraard voor de volle honderd procent.” Met de kennis van nu zou Zwaneveld geen andere pitreporter gekozen hebben voor het eerste seizoen van Viaplay in Nederland. “Nee”, klinkt het resoluut. “Ab-so-luut niet. Ik sta nog honderd procent achter deze keuze. Zoals ik net al zei, ik ben heel trots op haar en ze is een heel groot talent. Het is een persoonlijke afweging van Stéphane geweest om nu te stoppen, en ik vind het vooral jammer voor haarzelf, omdat ze nu niet de vruchten kan plukken van vorig jaar.”

Wie volgt Stéphane Kox op?

Het nieuws dat Kox stopt is dermate vers dat de zoektocht naar een nieuwe pitreporter nog moet beginnen, zo geeft Zwaneveld te kennen. Met Allard Kalff heeft Viaplay al iemand in het team die ruime ervaring in deze rol heeft, terwijl Tom Coronel in Zandvoort zichtbaar genoot van de rol van extra pitreporter. Of de vervanging uit de eigen gelederen zou kunnen komen? Zwaneveld: “Dat zou kunnen. Nogmaals, we zijn nog niet zo intensief bezig geweest met de vraag wie Stéphane zou moeten vervangen. Ja, er moet een oplossing komen, maar die gaan we ook vinden. We hebben afgelopen jaar voor hetere vuren gestaan. Dit lossen we ook wel weer op.”

Gevraagd wanneer hij verwacht dat er duidelijkheid zal zijn over wie Kox gaat opvolgen, geeft Zwaneveld lachend antwoord: “Laten we hopen eind februari!” Om op serieuze toon verder te gaan: “Mogelijk is er geen directe vervanging en moeten we op een andere manier aan het seizoen beginnen. Maar dat maakt niet uit. We hebben het vorig jaar een paar keer zonder pitreporter moeten doen. Stéphane was niet in Japan en Singapore en kon wegens ziekte op het laatste moment ook niet naar Brazilië. Dat is allemaal vrij makkelijk opgelost en zo zal het nu ook weer gaan.”

Zwaneveld bevestigt desgevraagd dat Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk in 2023 opnieuw samen het commentaar gaan verzorgen bij de Formule 1-races. Ook qua studiobezetting staan er volgens hem ‘in de basis’ geen personele wijzigingen op de planning.