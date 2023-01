Jumbo stopt met motorsport, sponsoring Max Verstappen gaat wel door

Frits van Eerd is zoals bekend verdachte in een grootschalige witwaszaak. Om die reden is Van Eerd teruggetreden als topman van de Jumbo en zijn de race-activiteiten op een lager pitje gezet. Het krijgt eveneens gevolgen voor de sponsoring door supermarktketen Jumbo in de auto- en motorsport. Dat laatste is dinsdag gebleken tijdens de prestatie van de jaarcijfers van het bedrijf. Uit een onderzoek dat in opdracht van Jumbo is uitgevoerd blijkt dat het bedrijf 'staatsrechtelijk nergens bij betrokken is', maar dat betekent niet dat op marketinggebied alles bij het oude blijft.

"Motorsport is bij ons wel in een bijzonder daglicht komen te staan", citeert het Algemeen Dagblad Ton van Veen. Hij fungeert tijdelijk als opvolger van de teruggetreden Van Eerd. "Dat heeft ook gevolgen voor onze sponsoring in de motorsport. Daar zullen we niet lang mee doorgaan." Het concern laat weten op termijn volledig te stoppen met deze vorm van sponsoring. Wat betreft de tweewielers was Jumbo tot voor kort onder meer verbonden aan meervoudig MXGP-kampioen Jeffrey Herlings.

Ook voor de actie op vier wielen heeft de witwaszaak implicaties. "We zullen op dezelfde manier kritisch kijken naar onze activiteiten in de autosport. Een uitzondering daarop is het contract met Max Verstappen." Jumbo fungeert als één van de persoonlijke sponsoren van de regerend wereldkampioen Formule 1. Jumbo is al lange tijd aan de Limburger verbonden en beide partijen beschikken momenteel over een doorlopend contract. Het betekent concreet dat er op dat vlak niets verandert en dat Jumbo komend jaar 'gewoon' weer op de helm van Verstappen kan prijken. Over het eigen raceteam van Van Eerd bestaan meer vraagtekens. Van Veen laat daarover optekenen dat "dat het de vraag is of we die sponsoring vanuit het bedrijf moeten blijven continueren."