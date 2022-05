Ferrari en Red Bull Racing staken in de eerste fase van het Formule 1-seizoen met kop en schouders boven de rest uit. Door de betrouwbaarheidsproblemen bij Red Bull tijdens de eerste races nam Ferrari een flinke voorsprong, maar tijdens de laatste race in Spanje nam de Oostenrijkse formatie in beide kampioenschappen de regie over. Terwijl Charles Leclerc met motorproblemen uitviel, pakten Max Verstappen en Sergio Perez hun tweede dubbelzege van het seizoen. Verstappen heeft hierdoor nu een voorsprong van zes punten op Leclerc, terwijl Red Bull maar liefst 26 punten voor Ferrari staat als het circus dit weekend de Grand Prix van Monaco afwerkt.

Vorig jaar werd de race in het prinsdom gewonnen door Verstappen, die destijds voor het eerst zegevierde in zijn woonplaats. De regerend wereldkampioen wordt door Juan Pablo Montoya ook gezien als de favoriet om in 2022 met de overwinning aan de haal te gaan. “Mijn geld zet ik in op Max”, vertelt de Colombiaan aan VegasInsider. Hij heeft daar meerdere redenen voor. “Het zou mooi zijn als Charles dichterbij kan komen in het kampioenschap met een zege, maar je moet ook concluderen dat Red Bull als team completer is. Zij voeren alles beter uit en leveren beter werk af.

'Ferrari kan over één ronde nog iets uitrichten'

Daarnaast speelt ook de historie van Leclerc in de Monegaskische GP een rol. De Ferrari-coureur verscheen in de F1 drie keer aan de start en viel drie keer uit, terwijl ook zijn Formule 2-optredens eindigden in een uitvalbeurt. Montoya meent echter dat er geen sprake is van een vloek, maar slechts van een reeks met veel pech. Hij verwacht dat Leclerc en Ferrari over één ronde misschien nog wel iets kunnen uitrichten ten opzichte van Verstappen en Red Bull, maar in de race ziet hij laatstgenoemden toch echt als de favoriet. De reden daarvoor: de prestaties in de langzame bochten.

“Ferrari heeft veel snelheid en we zullen zien hoe goed de auto is in Monaco, want ik denk dat je kan zeggen dat Red Bull er iets beter uitziet in de langzamere bochten. Dus als ik iets moet zeggen, lijkt het meer op een circuit voor Red Bull dan voor Ferrari. De Ferrari’s zijn normaal gezien beter op snellere circuits met veel bochten met gemiddelde snelheid en niet echt in langzame bochten. Het wordt interessant om te zien hoe goed ze allemaal gaan op de echt zachte banden. Het gaat heel interessant worden. Als ik moet zeggen wie er beter gaat presteren, dan denk ik dat Max het beter gaat doen dan Charles, vooral in de race. Over één ronde kan de Ferrari misschien nog iets uitrichten, maar voor de race zet ik mijn geld in op een zege van Max.”