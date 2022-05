Waarom Perez niet verbaasd kan zijn door Red Bulls keuze voor Verstappen

Sergio Perez hoopte voor het eerst in zijn Red Bull-tijd een race te winnen waarin teamgenoot Max Verstappen ook het zwart-wit geblokt zag. De Mexicaan trok vorig jaar natuurlijk aan het langste eind in Baku, maar wat enkele minuten daarvoor gebeurde, staat in het geheugen gegrift. Door een klapband vloog de man met startnummer 33 rechtsaf de muur in. De befaamde 'magic button' van Lewis Hamilton zorgde ervoor dat Perez de kastanjes uit het vuur kon halen op een zeer bewogen dag.

Het is tot op zekere hoogte geen toeval dat Perez alleen een race in Red Bull-kleuren heeft gewonnen waarin Verstappen forfait moest geven. Dat hangt ten eerste samen met het vorige reglement en het feit dat Verstappen beduidend beter met de RB16B uit de voeten kon dan Perez. Tweede factor is dat Verstappen - ondanks dat hij die woorden zelf liever niet gebruikt - de onbetwiste kopman binnen Red Bull is. Helmut Marko zocht aan de zijde van de Limburger niet voor niets iemand die dicht bij Verstappen kon zitten, punten in het constructeurskampioenschap zou binnenslepen en - vorig jaar - tactisch van meerwaarde kon zijn in het gevecht met Mercedes.

Perez voldoet tot dusver aan al deze punten en is in onder meer Turkije en vooral (!) Abu Dhabi goud waard gebleken. De Mexicaan toonde zich een teamspeler pur sang en gaf aan daar weinig moeite mee te hebben. Het hing echter nauw samen met de situatie in het kampioenschap en het gegeven dat Perez zelf geen aanspraak op de wereldtitel kon maken. Het adagium 'alle ballen op Verstappen' deed in dat opzicht geen pijn.

Perez beklaagt zich even, maar Verstappen logische kopman

Dit jaar kan hij naar eigen zeggen beter uit de voeten onder het nieuwe reglement en denkt hij wél een gooi naar de wereldtitel te kunnen doen. Hoe reëel dat is, is een tweede, maar het maakt dat Perez zondag wél graag voor eigen kans had willen rijden en zijn ongenoegen uitte. Dat ongenoegen was er in de beginfase trouwens nog niet, toen Verstappen na zijn schuivertje in bocht 4 voorbij gelaten moest worden om George Russell aan te vallen. Perez had iets meer moeite met wat er daarna gebeurde, zoals hij tijdens de persconferentie uitlegde: "Toen ik Max in de eerste stint voorbij liet, kreeg ik te horen dat ik die plek terug zou krijgen. We zaten sowieso op andere strategieën. Toen ik erbij zat, had ik het idee dat ik er wel voorbij kon komen en mijn strategie beter kon laten werken."

Perez werd in de gedachte gesterkt doordat inhalen zonder DRS in Barcelona ook voor Verstappen lastig bleek en hij wel een poging met DRS had kunnen wagen. Red Bull liet na afloop weten dat het lucht kreeg van oplopende temperaturen en van alarmerende sensoren bij rivalen, waardoor het absoluut wilde voorkomen dat de eigen coureurs met elkaar zouden vechten. Het was ook de reden dat Perez in ronde 49 plaats moest maken voor Verstappen, die toen al op een driestopper zat. "Dit is oneerlijk, maar goed...", liet Perez via de boordradio weten. Om er na het vallen van de vlag aan toe te voegen: "Ik ben blij voor het team, maar we moeten hier later over praten."

Perez heeft een punt met de woorden dat hij met DRS wellicht meer kans op een inhaalactie op Russell had dan Verstappen zonder DRS, al had die teamorder in de slotfase waarschijnlijk weinig verschil gemaakt. Verstappen zat op de snellere strategie, waardoor hij ook zonder DRS sneller bleek dan zijn teammaat. Het leidt naadloos terug naar het eerste punt van Red Bull, dat valide is: zonder DRS had een geslaagde aanval voor Verstappen langer kunnen duren, waardoor beide teamgenoten met elkaar in gevecht waren geraakt en de temperaturen van beide bolides waren opgelopen.

Dat wilde Red Bull in het bloedhete Barcelona niet riskeren. Los daarvan - en kijkend naar het iets grotere plaatje dan Spanje - kan Perez amper verbaasd zijn door de afwegingen van Red Bull. Natuurlijk: het is nog vroeg in het seizoen, maar Verstappen is om uiteenlopende redenen de meest vooruitgeschoven pion bij het team van Christian Horner. Ten eerste staat Verstappen er op het moment al beter voor in het WK dan zijn teammaat en weet Red Bull van vorig jaar hoe kostbaar één of twee punten kunnen blijken aan het eind van de rit, laat staan zeven (het verschil tussen P1 en P2).

Daar komt bij dat Verstappen in de voorbije jaren is uitgegroeid tot de vaandeldrager van het team. In de slotfase met Daniel Ricciardo wist hij zijn teamgenoot op sportief vlak al te overvleugelen en in de jaren daarna is dat met Pierre Gasly en Alexander Albon ook gebeurd. Het maakte Verstappen de stabiele factor in het team en de man waar Red Bull de koers voor een groot deel op kon bepalen. Dat Verstappen het team vorig jaar de eerste wereldtitel sinds 2013 heeft geschonken, versterkt dat beeld nog net iets meer. Het is meer een natuurlijk proces dan een bewuste keuze, maar maakt wel dat Verstappen als het er echt op aankomt de kopman blijkt.

Red Bull tegenwoordig enige kans voor Perez bij F1-topteam

Perez weet dat eveneens, waardoor hij er na afloop van de race geen publiekelijk punt van wilde maken. In de persconferentie was de toon namelijk een stuk milder. "Ik dacht dat ik Max en George wel had kunnen pakken en mijn strategie tot een succes had kunnen maken, maar het was waarschijnlijk alsnog niet genoeg geweest. De driestopper is de beste strategie gebleken en werkte goed voor Max. Als team hebben we een goed resultaat behaald. Alhoewel het seizoen nog jong is, hebben we het momentum te pakken." Ook toen een Spaanse journalist vroeg of Perez zich zorgen maakt over zijn positie binnen het team - 'Red Bull geeft je veel kansen om podia te pakken, maar winnen lijkt niet makkelijk' - bleef hij rustig "We moeten enkele dingen intern bespreken, maar er is niets waar ik me zorgen over maak. Ik kan zeggen dat het momentum en de sfeer binnen het team geweldig zijn. Dat vind je in geen ander team, daar ben ik blij mee."

Het is keurig dat Perez zijn bedenking niet publiekelijk uit en tegelijkertijd ook logisch. De gedachten hoeven daarvoor maar terug te gaan naar eind 2020. Perez hoorde toen in een hotel hoe in de kamer naast hem over het Aston Martin-contract van Sebastian Vettel werd gesproken en wist dat zijn F1-carrière aan een zijden draadje hing. Het was ofwel naar Red Bull als vervanger van Albon, ofwel zijn heil zoeken in een andere raceklasse. Perez kneep zijn handen dicht met de kans bij Red Bull en des te meer doordat die overstap hem na de onfortuinlijke McLaren-stint een tweede en langverwachte kans bij een topteam opleverde.

Doordat Ferrari de eigen coureurs meerjarig heeft vastliggen, Mercedes met Russell een toptalent in huis heeft en Hamilton nog een contract voor 2023 heeft, weet Perez dat Red Bull zijn enige mogelijkheid is om ook volgend jaar in de top te rijden. De gesprekken over een nieuw contract lopen inmiddels, al zegt Red Bull niet direct haast te hebben. Perez is er natuurlijk wel veel aan gelegen om zijn krabbel te zetten en ook dat maakt dat hij niet al te hoog van de toren kan blazen. Deel van de waardering vanuit Red Bull is juist dat Perez zich zo'n goede teamspeler heeft getoond en nog altijd toont, waardoor hij niet alles op het spel zal zetten. In dat opzicht laat de uitkomst van vergelijkbare situaties in de toekomst zich ook al raden: Perez zal zich ook dan ondanks enig tegensputteren (moeten) schikken. Het is voor pure raceliefhebbers misschien niet het allermooiste, maar voor Red Bull wel simpelweg logisch om te doen. En alhoewel iedereen Checo alle succes van de wereld gunt, zijn de overwegingen nog best te begrijpen.

Video: Bekijk hier de sleutelmomenten voor Sergio Perez in de GP van Spanje