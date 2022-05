McLaren: Snelheid in langzame bochten geen garantie voor GP Monaco

McLaren was een van de teams die de Grand Prix van Spanje aangreep om een reeks upgrades te introduceren. Met die nieuwe onderdelen slaagde Lando Norris erin om de achtste plaats te pakken. De afgelopen jaren waren de McLaren-bolides vooral sterk in snellere bochten, maar dit jaar denkt het team te beschikken over een meer allround pakket waarbij de langzame bochten niet langer een zwakte zijn. Grip op lage snelheid is vanzelfsprekend van groot belang in Monaco en vaak wordt de langzame, bochtige derde sector op het Circuit de Barcelona-Catalunya gezien als goede graadmeter. McLaren-teambaas Andreas Seidl is het daar echter niet mee eens.

“Monaco is zo’n bijzonder circuit dat het altijd moeilijk te voorspellen is hoe je daar gaat presteren”, antwoordde Seidl op een vraag van Motorsport.com of de betere prestaties van McLaren in langzame bochten hem optimistisch stemmen voor de GP van Monaco. “Kijk naar vorig jaar, toen we een auto hadden die ten opzichte van de concurrentie moeite had op lage snelheid. Ook toen konden we in de top-vijf meevechten in de kwalificatie en in de race scoorden we zelfs een podium. Het is zo’n specifiek circuit dat het moeilijk is om te voorspellen hoe het zal gaan, al helemaal met deze compleet nieuwe auto’s.”

De twee McLaren-coureurs weten hun weg prima te vinden in Monaco. Lando Norris stond vorig jaar namens de Britse renstal op het podium, terwijl Daniel Ricciardo de race voor Red Bull in 2018 won en in 2016 net misgreep na een dramatische pitstop. Seidl hoopt dat beide coureurs dit weekend opnieuw zo sterk voor de dag kunnen komen. “Veel hangt op dit circuit natuurlijk ook af van de coureurs. Daniel heeft hier in het verleden geweldige resultaten behaald en Lando is hier ook altijd sterk geweest”, zegt Seidl. “Ik denk dat we voorzichtig optimistisch naar Monaco kunnen gaan, maar tegelijkertijd beginnen we vrijdagochtend allemaal weer op nul en moeten we afwachten hoe het gaat.”