Herbert: Uniek talent Verstappen wordt beter dan Hamilton

Voor Max Verstappen verloopt dit seizoen op rolletjes. De Nederlander won in Hongarije zijn zevende race op rij en staat in het WK 110 punten voor op nummer twee Sergio Perez. Zo ligt er weinig in de weg voor de Red Bull-coureur om zijn derde wereldtitel te behalen. Ook kan de regerend wereldkampioen in de ranglijst van meeste overwinningen dit jaar grote namen als Alain Prost en Sebastian Vettel nog voorbijsteken. Volgens voormalig F1-coureur Johnny Herbert is Verstappen een uniek talent, die als beste coureur de geschiedenisboeken in kan gaan.

In gesprek met King Casino Bonus liet de drievoudig GP-winnaar zich lovend uit over 25-jarige wereldkampioen: "Max Verstappen is een talent dat we maar één keer per generatie zien. Er zal altijd iemand komen die boven de beste coureurs uit gaat stijgen, ongeacht welke technologische voorsprong hij heeft. Max zal beter worden dan Lewis [Hamilton], Lewis is beter dan Michael Schumacher en Schumacher was beter dan Ayrton Senna."

Herbert ziet dat Verstappen door de jaren heen gegroeid is. De Nederlander ging vooral in het begin van zijn carrière vaak de fout in. "Hij is als coureur volwassen geworden. Hij rijdt niet alleen maar in de verte weg, maar beoordeelt wat hij moet doen. Dat is een verandering ten opzichte van de 'oude' Max. Daarom zie ik niet snel iemand op hetzelfde niveau als Red Bull komen. Voor Max was een tweede plek een slechte dag, nu kan hij zelfs een slechte dag hebben en alsnog winnen."

Russell kan leider van Mercedes worden

Herbert ging ook in op de coureurssituatie bij Mercedes. Lewis Hamilton heeft nog altijd niet zijn krabbel onder een nieuw contract gezet, maar volgens Herbert hoeft een eventueel vertrek geen ramp te zijn. "Het team heeft ook Russell. Hij is meer dan capabel genoeg om het over te nemen als het moet. Hij past perfect. Hij is volwassen en snel genoeg."