Vandoorne neemt namens Aston Martin deel aan Pirelli-test op Spa

Na de Grand Prix van België vindt op 1 en 2 augustus een bandentest van Pirelli plaats op Spa-Francorchamps. Aston Martin is een van de deelnemende teams en heeft besloten om van deze gelegenheid gebruik te maken om reservecoureur Stoffel Vandoorne zijn eerste echte kennismaking te geven met de AMR23 waar Fernando Alonso en Lance Stroll dit seizoen mee rijden. Vandoorne deelt de testtaken met Stroll. McLaren is ook aanwezig bij die test: Lando Norris en Oscar Piastri zullen allebei in actie komen.

Voor Vandoorne is het de eerste keer in een Formule 1-auto sinds Abu Dhabi 2020, toen hij namens Mercedes reed. Daarmee wordt het voor de 31-jarige coureur uit Kortrijk ook zijn eerste keer in de moderne Formule 1-bolides, aangezien deze flink op de schop zijn gegaan met de technische reglementen die in 2022 zijn geïntroduceerd. De focus van de Pirelli-bandentest ligt zoals in de voorgaande tests op Barcelona en Silverstone op het testen van de banden die zonder bandenwarmers zouden moeten werken. Daardoor is het niet per se de meest representatieve test voor Vandoorne, maar het is wel een kans om ervaring op te doen in de 2023-bolide. Dat moet hem uiteindelijk helpen om in de simulator een beter beeld te krijgen van het rijgedrag van de bolide. Daarnaast maakt het zijn leven wat makkelijker, mocht hij een keer opgeroepen worden om in te vallen voor Alonso of Stroll - of bij McLaren, dat hem ook kan oproepen als invaller.

Vandoorne is niet de enige reservecoureur van Aston Martin. De formatie uit Silverstone legde ook de Formule 2-kampioen van 2022, Felipe Drugovich, vast als test- en reservecoureur. De Braziliaan heeft echter al in de AMR23 gereden, aangezien hij bij de wintertest in Bahrein inviel voor Stroll. De Canadees had toen zijn pols geblesseerd en kon niet deelnemen. Drugovich heeft sindsdien wel verdere ervaring opgedaan middels privétests in de 2021-bolide.

Vandoorne maakte in 2016 zijn Formule 1-debuut namens McLaren. Hij viel toen in Bahrein in nadat Alonso geblesseerd raakte bij zijn akelige crash in Melbourne, waarbij hij over de kop sloeg. Vervolgens werkte de Belg twee volledige seizoenen af namens McLaren, al liep dat mede dankzij de tegenvallende prestaties van de Honda-motor in het eerste seizoen uit op een ramp. Hij werd in beide seizoenen zestiende en scoorde met de zevende plaats zijn beste resultaat. De GP2-kampioen van 2015 kreeg toen geen contractverlenging en vervolgde zijn carrière in de Formule E. Vandoorne nam eerst deel namens Mercedes, waardoor hij ook reservecoureur was voor het Formule 1-team van het Duitse merk. Dat team trok zich terug uit de elektrische raceklasse, waardoor hij de overstap maakte naar DS Penske. Tevens is hij actief als reservecoureur van Peugeot in het World Endurance Championship.