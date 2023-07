Daniel Ricciardo keerde in Hongarije terug op het oude nest. De F1-coureur heeft eerder voor de voorganger van AlphaTauri, Toro Rosso, gereden en nam het plekje van Nyck de Vries over. Dat deed de Australiër met verve, zowel in de race als in de kwalificatie troefde hij zijn teamgenoot Yuki Tsunoda af. Dit ondanks dat Ricciardo in de eerste ronde van de race nog een flinke beuk van achter kreeg van Zhou Guanyu, die compleet het rempunt miste.

AlphaTauri staat op de laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Voor de Italiaanse renstal liggen er met name uitdagingen in het ingaan van de bochten. Ook De Vries verloor in zijn tijd bij het team op dat gebied veel tijd. Voor Ricciardo is het een herkenbaar euvel, in zijn periode bij McLaren ging de 34-jarige coureur vaak de mist in bij het insturen van de bocht.

Hoewel het in Hongarije relatief goed ging voor het team uit Faenza, is het volgens hoofd trackside engineering Jonathan Eddolls lang niet zeker dat het probleem van de AT04 verholpen is. In gesprek met Motorsport.com vertelde de Engelsman dat er factoren waren waardoor AlphaTauri minder moeite had bij het ingaan van de bochten: "Door de hoge downforce en de bandengrip konden we dat probleem redelijk maskeren. Het was geen groot probleem hier. Het was interessant, we reden hier met de zachtste banden van het seizoen en hadden ook de laagste bandenspanning, de laagste van het seizoen."

Eddolls ziet dat het team nog altijd volop bezig is om de problemen met 'corner entry' te verhelpen: "Daar ligt onze volledige focus op bij het introduceren van de updates. Ik geloof niet dat die problemen verdwenen zijn. Onze coureurs hebben er hier niks meer over gezegd, maar ik denk te weten waarom. We blijven dit pad bewandelen."

Positieve feedback Ricciardo

De engineer van AlphaTauri is blij met de komst van Ricciardo. Volgens hem brengt de Australische coureur veel ervaring mee en geeft hij waardevolle feedback. "Zijn feedback bevestigt dat we bezig moeten gaan met het zoeken naar meer downforce. Hij zei, zoals we allemaal weten, dat onze auto iets meer downforce moet hebben. Dat komen we tekort ten opzichte van andere teams. Tot nu toe heeft hij nog geen grote zwakheden genoemd, de auto heeft dus geen grote problemen. We moeten iets meer 'load' krijgen om competitiever te zijn."

De Australiër zelf is blij met de race en heeft veel geleerd, zeker van het in schone lucht rijden. "Dat was heel belangrijk. Ik kon fouten maken en daarvan leren. Ik weet wat de auto fijn vindt en wat niet. Ik denk dat ik veel geleerd heb van de race."