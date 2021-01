Button ging in 2013 bijna naar Ferrari: “Contract was opgesteld”

Slechts een select gezelschap heeft het voor elkaar gekregen om een F1-contract te bemachtigen bij Ferrari. Sinds 2000 hebben slechts negen coureurs de kleuren van de roemruchte Italiaanse renstal verdedigd, waarbij het voor Luca Badoer en Giancarlo Fisichella slechts tot invalbeurten bleef. Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel en Charles Leclerc kwamen allemaal minimaal drie seizoenen uit voor Ferrari, maar dat had volgens Button ook heel anders kunnen lopen. De Brit was naar eigen zeggen in 2012 heel dicht bij een Ferrari-contract, dat hem mogelijk aan Alonso had gekoppeld.

“Iedere coureur zou graag op een dag voor Ferrari racen. Het team heeft iets, ondanks dat 2020 lastig voor ze was en het voor autosportfans niet leuk was om te zien waar ze stonden. Maar misschien hadden ze dit nodig om sterker terug te slaan”, zei Button in gesprek met Motorsport News. Er waren zelfs al contracten opgesteld om alles te bezegelen. “Ik had heel graag voor Ferrari geracet en ruim acht jaar geleden was er een goede mogelijkheid, maar de puzzelstukjes vielen uiteindelijk niet in elkaar. De contracten waren zo goed als rond en het ging bijna gebeuren, maar om veel verschillende redenen lukte het niet. Eerlijk gezegd denk ik ook dat het beter voor mij was bij McLaren.”

Uiteindelijk hield Ferrari voor 2013 vast aan Alonso en Massa als rijdersduo, hoewel laatstgenoemde aan het eind van dat seizoen plaats moest maken voor Kimi Raikkonen. Button is overigens niet de eerste coureur die in die periode dicht bij een overstap naar Ferrari was. Robert Kubica had al een contract getekend voor 2012 toen hij begin 2011 zwaargewond raakte bij een crash in een rally. Pastor Maldonado was dicht bij een Ferrari-stoeltje voor 2014 voordat Raikkonen uiteindelijk werd gecontracteerd, terwijl ook Nico Rosberg en Mark Webber in die periode in de belangstelling hebben gestaan van de Scuderia.