Promotor GP China heeft verzoek tot uitstel race ingediend bij F1

De Formule 1 onthulde in november een prachtige kalender voor 2021 met 23 races, maar het heeft er alle schijn van dat er behoorlijk geschoven gaat worden. Het doorgaan van de Grand Prix van Australië, die op 21 maart de opening van het seizoen moet worden, staat op losse schroeven vanwege het coronavirus. Ook waren er al geluiden dat de race in China niet op 11 april verreden wordt. Yibin Yang, de directeur van promotor Juss Events, vertelde aan lokale media, waaronder Motorsport.com, dat zijn organisatie inderdaad een nieuwe datum later in het jaar wil bemachtigen.

“Via een conference call staan we bijna iedere week in contact met de F1”, zei Yang. De promotor van de Chinese GP heeft een formeel verzoek ingediend bij de Formule 1 om de race uit te stellen tot de tweede helft van het jaar. “Hoewel er zoals gebruikelijk een kalender is, denk ik dat het hoogst onzeker is dat er in april of de eerste helft van het jaar een F1-race plaatsvindt. We hopen de datum te wisselen voor een in de tweede helft van het jaar en daarvoor hebben we formeel een verzoek ingediend.”

Meer verschuivingen op kalender waarschijnlijk

Daarmee lijken de kalenderproblemen zich langzamerhand op te stapelen voor de Formule 1, dat op de oorspronkelijke kalender al een gat zag ontstaan voor 25 april. In eerste instantie had Vietnam op die plek moeten staan, maar vanwege politieke problemen rond de race staat dat evenement niet meer op de kalender. Het uitstellen van de Grand Prix van China zou een tweede gat laten vallen in april. Naar verluidt zijn Imola en Portimao in beeld om die gaten op te vullen. Zij stonden in 2020 ook op de hevig aangepaste F1-kalender en zouden, als de plannen daadwerkelijk doorgang vinden, in 2021 de opening vormen van het Europese seizoen.

In navolging van Australië is China dus op zoek naar een nieuwe plek op de kalender, bij voorkeur in de tweede helft van het jaar. Het gaat een enorme uitdaging worden voor de F1 en commerciële rechtenhouder Liberty Media om daar een oplossing voor te vinden, want de tweede seizoenshelft is al tjokvol gepland. Tussen het eind van de zomerstop en de seizoensfinale in Abu Dhabi zijn er slechts vier vrije weekenden. Het inpassen van Australië en China heeft mogelijk dus meer verschuivingen tot gevolg.