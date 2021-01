Sainz: Suggesties van spijt van stap naar Ferrari waren ‘irritant’

In mei kondigde Ferrari al aan dat het Sainz had aangetrokken voor 2021. Hij vervangt Sebastian Vettel, wiens dienstverband na zes seizoenen beëindigd werd. De vorm van Ferrari was in 2020 echter zeker niet om over naar huis te schrijven met slechts een zesde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Sainz leidde McLaren intussen naar de derde plaats in de titelstrijd, wat weer leidde tot suggesties en vragen dat de Spanjaard mogelijk spijt zou hebben van zijn overstap. Tot irritatie van de coureur zelf, die van mening is dat de vragen werden gebaseerd op te vroeg gemaakte aannames.

“Het was absoluut een beetje irritant, want iedereen ging er meteen van uit dat Ferrari ook in 2021 slecht zou presteren. Dat weet je nooit in de F1”, stelt Sainz in gesprek met Motorsport.com. “Ferrari zette in 2020 een stap achteruit, maar ze waren zelf de eersten om dat toe te geven. Ook waren ze heel kritisch op zichzelf, maar men was gewoon overtuigd dat het in 2021 ook moeilijk zou worden. Met een tweejarig contract en de grote reglementswijzigingen voor 2022 is 2021 veel minder belangrijk dan wordt gedacht. Zelfs als Ferrari het tij keert en 2021 geweldig is, dan nog weet je het nooit. Mensen impliceerden dat 2020 dramatisch was en dat 2021 net zo slecht zou worden. Dat was op dat moment vervelend, maar ik hield mijn hoofd koel. Ik heb er nooit iets over gezegd waar ik spijt van heb en daar ben ik blij mee.”

Het jaar 2021 staat voor Ferrari in het teken van herstel. Zo gaf teambaas Mattia Binotto al aan dat zijn renstal komend seizoen ‘minimaal’ in de top-drie van het kampioenschap moet eindigen, maar dat dit toch een uitdaging wordt door de beperkingen van het tokensysteem. Sainz put intussen hoop uit de verrichtingen van de Scuderia in de laatste Europese races. “Zonder dat ik in de auto gereden heb of weet wat ze eigenlijk veranderd hebben, ziet het er goed uit. Het zag er iets beter uit voor ze en ik ben blij om te zien dat ze progressie boeken. Ik heb altijd gezegd dat Ferrari het team is dat in staat is om snel orde op zaken te stellen. Natuurlijk kan Mercedes dat ook, maar voor Ferrari geldt dat zeker gezien hun geschiedenis, de mensen en hun bronnen. Ik ben blij te zien dat dit nu gebeurt.”