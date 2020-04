Todt: "We kunnen straks drie F1-races per maand organiseren"

Dat de Formule 1 zich in financieel zwaar weer bevindt, mag een understatement van jewelste heten. Eén van de weinige opties om het hele circus overeind te houden, is het organiseren van een nagenoeg volledig seizoen in 2020. Maar dat roept veel vragen op. Is het bijvoorbeeld wel ethisch verantwoord? En is het praktisch überhaupt mogelijk? Die laatste vraag beantwoordt FIA-voorman Todt vooralsnog met een overduidelijke 'ja'.

"Als we weten op welk moment we kunnen starten, dan kunnen we daarna zeker twee à drie Grands Prix per maand houden. Als we in juli of augustus beginnen en dan doorgaan tot en met december, dan heb je dus zes maanden de tijd. En zes keer drie Grands Prix, dan zouden we dus op achttien races uitkomen", rekent hij uit tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. Het past bij de woorden van sportief F1-directeur Ross Brawn, die aangaf op negentien races te mikken.

Voordat het zover is, moet er eerst een nieuwe kalender worden samengesteld. En dat zal nog een behoorlijke legpuzzel worden. "Daarom hebben we er veel flexibiliteit en creativiteit voor nodig", reageert Todt. Dat betekent niet dat alle scenario's ook even waarschijnlijk zijn. Een seizoen dat doorloopt tot in 2021 geniet bijvoorbeeld niet de voorkeur van Todt. "Dat is wel besproken en ligt ook deels in handen van commerciële rechtenhouders, die met contracten zitten. Voor ons als overkoepelend orgaan is het uiteindelijk een kwestie van ja of nee zeggen. Maar op dit moment lijkt [een seizoen doorlopend in 2021] niet waarschijnlijk."

Waar de kans op races in januari 2021 klein is, lijkt de kans op races achter gesloten deuren een stuk groter. Of zoals het Todt het politiek correct verwoordt: "Dat is wel één van de opties." Op die manier kunnen de races wel worden uitgezonden en krijgen teams de broodnodige TV-gelden, maar blijven de risico's idealiter beperkt. Al is belangrijk dat de Formule 1 niet alleen maar een kille risicoafweging maakt, er zit ook nog een ethische kant aan het verhaal. "We moeten ook geen situaties uitsluiten waarin promotors wel veilig een race kunnen organiseren, maar het gewoon niet willen. Waarin ze zeggen 'ik ben niet in de stemming om nu een race te organiseren'. Want een race zou eigenlijk een feestelijke aangelegenheid moeten zijn."

Met medewerking van Jonathan Noble en James Allen

