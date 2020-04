F1 2020: Wanneer gaan we weer racen? Het beste en slechtste scenario

De eerste negen races van het seizoen zijn stuk voor stuk afgelast. Recentelijk werd de Grand Prix van Canada, die voor 14 juni op het programma stond, van de kalender gehaald. De F1-teams staan continu in contact met de bazen van de sport om de ontwikkeling van het wereldwijde virus in de gaten te houden.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Het beste scenario: Negentien races, beginnen in de zomer

Hoewel de meerderheid van de Europese landen in lockdown verkeert en alle grote sportevenementen voor de komende maanden geschrapt zijn, heeft de Formule 1-organisatie nog altijd de ambitie om het seizoen in de zomer af te trappen. F1 CEO Chase Carey zei eind vorige maand nog te mikken op een kalender van vijftien tot achttien races, zij het in een geheel andere volgorde dan oorspronkelijk gepland. Races in december of zelfs in januari 2021 lijken niet uitgesloten.

F1 sportief directeur Ross Brawn liet afgelopen woensdag nog weten dat er liefst negentien Grands Prix kunnen plaatsvinden als het seizoen in juli van start gaat. “We hebben naar de logistiek gekeken en we denken nog steeds dat we een seizoen kunnen hebben met achttien of negentien races met een start begin juli”, zei hij in de Sky F1 Vodcast.

Vooralsnog is enkel de Grand Prix van Monaco formeel afgelast. De overige acht races zijn enkel uitgesteld en zoekt men naar een nieuwe datum. Dat houdt in dat de meerderheid op de herziene kalender terecht kan komen, waardoor een seizoen met achttien of negentien races mogelijk moet kunnen zijn.

Alle opties worden overwogen, waaronder een seizoenstart achter gesloten deuren, het inkorten van raceweekenden en het verrijden van twee wedstrijden per weekend.

Een kalender met negentien wedstrijden lijkt misschien ambitieus en zal heel veel vergen van de volledige F1-paddock. Als dat er wel toe leidt dat de teams en promotors een nagenoeg volledig seizoen kunnen draaien, zou dat voor de toekomst van de sport zeer waardevol kunnen blijken.

Hugenholtz corner at Zandvoort Foto: Ronald Vording

Het slechtste scenario: Geen F1-kampioenschap in 2020

Met elke GP die afgelast wordt, groeit de vrees dat er dit jaar helemaal geen kampioenschap gaat plaatsvinden. Het vloeibare karakter van het coronavirus betekent dat er nauwelijks voorspellingen gedaan kunnen worden hoe lang het nog duurt voordat het leven weer normaal wordt. China heeft recentelijk de strenge lockdown-voorwaarden wat versoepeld door een afname in het aantal besmettingen en doden. De vrees voor een tweede golf infecties blijft echter onverminderd groot.

Ook al zou de pandemie niet verder escaleren, dan zijn er binnen landen en bij F1-promotors nog heel wat zorgen over het organiseren van een internationaal evenement. Wereldwijde events als de Olympische Spelen, het EK Voetbal en diverse Grand Slam-tennistoernooien zijn al uitgesteld tot 2021. Het is dan bijna niet voor te stellen dat de Formule 1 daar niet aan zou ontkomen.

De koningsklasse van de autosport moet acht races op drie continenten laten plaatsvinden om 2020 mee te laten tellen als officieel wereldkampioenschap. Brawn zei dat het seizoen in oktober kan starten en alsnog aan die eisen kan voldoen: “Oktober zou wel de uiterste [start]datum zijn, maar dan zou je in de knel kunnen komen met volgend seizoen. Dat zijn we aan het uitzoeken. Kunnen we bijvoorbeeld met het huidige seizoen doorgaan tot in januari? Dat is wel wat complex.”

Zolang er locaties gevonden kunnen worden waarop vanaf oktober acht races plaats kunnen vinden, hebben we dit jaar een kampioenschap. Of de coureurs en teams daarmee tevreden zijn, is weer een heel andere vraag.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, and Charles Leclerc, Ferrari SF90, at the start of the race Foto: Colin McMaster / Motorsport Images

Wat is het meest aannemelijke resultaat?

Het meest waarschijnlijke scenario zit tussen beide uiteinden van het spectrum in. Het blijft echter onduidelijk in welke vorm. Een ‘zachte’ F1-start achter gesloten deuren lijkt aannemelijk, in elk geval om het aantal races op de kalender op peil te houden.

De openingsrace zou plaats moeten vinden in Europa en toegankelijk moeten zijn voor alle tien de teams. Brawn zei daarover: “We hebben een voorkeur voor een start in Europa, mogelijk zelfs op een afgesloten locatie. We kunnen alles afsluiten, met teams die in speciaal gecharterde vliegtuigen binnenkomen. We brengen ze dan naar het circuit, zorgen er voor dat iedereen wordt getest en er dus geen enkel risico is. Dat is niet geweldig maar het is beter dan helemaal geen race.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Waar staan we op dit moment?

De Grand Prix van Frankrijk op 28 juni is vooralsnog de eerste race op de kalender, een week later gevolgd door de Oostenrijkse ronde. Over het doorgaan van de Britse GP op 19 juli wordt eind deze maand een beslissing genomen.

Als de pandemie tegen de tijd dat de zomer aanbreekt onder controle is, dan zou het aantal races waarover Brawn sprak haalbaar kunnen zijn. Het wordt echter wel een flinke puzzel om een nieuwe kalender op te tuigen. Het blijft vooralsnog gissen of en wanneer er weer geracet wordt. Men hoopt dat het seizoen alsnog een aardig aantal races kan afwerken en de racerij weer terugkeert naar de normale gang van zaken.

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith