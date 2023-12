Todt duidelijk over Singapore 2008: Resultaat moet niet meetellen

Tijdens het net afgelopen Formule 1-seizoen was het bijna spannender rond wie er in 2008 wereldkampioen wordt dan wie in 2023. Felipe Massa is namelijk een juridische procedure begonnen om te zien of hij alsnog de titel van 2008 op zijn naam kan zetten. Het betwiste punt in de procedure is de race van 2008, waar Nelson Piquet jr. met opzet zijn Renault in de muur zette waardoor teamgenoot Fernando Alonso met de winst aan de haal kon gaan. Massa finishte de race vol incidenten buiten de punten, wat hem onder de streep het kampioenschap kostte. In plaats van naar hem, ging de kampioensbokaal naar Lewis Hamilton. De Braziliaan vindt vijftien jaar na dato dat de race niet mee had mogen tellen omdat de FIA voor het sluiten van het seizoen al op de hoogte was van het expres crashen. Voormalig FIA-directeur Jean Todt laat in gesprek met L'Equipe weten aan de kant van zijn voormalige coureur te staan en vindt ook dat het resultaat van de race in Singapore uit de boeken moet.

"Dit is een heel speciale zaak", noemt de Fransman in het beroemde Franse medium. "Er is bewezen valsgespeeld waar we later achter kwamen. De regel is dat het kampioenschap op 31 december klaar is en dat we daarna niet meer teruggaan. In het geval van de Singapore-zaak kwamen de bewijzen pas een jaar later. De sancties die de FIA oplegde zijn voor mijn komst opgelegd en ook nog weggehaald door het juridische hof van Parijs."

Dat Todt de gegevens pas na 31 december wist, betekent niet dat de FIA daar niet van wist. De 77-jarige Todt, die tegenwoordig betrokken is bij de Verenigde Naties om de verkeersveiligheid te bevorderen, legt uit hoe dat zit. "Volgens Bernie Ecclestone, Max Mosley - mijn voorganger bij de FIA - en Charlie Whiting - de wedstrijdleider - wisten zij vanaf het begin hier al van", vertelt de Franse topman. "Toen ik FIA-president werd, werd ik daar niet op de hoogte van gebracht. Dat ik erachter kwam dat ze het voor 31 december al wisten, verandert de zaak. Helaas zijn Charlie en Max overleden, maar achteraf gezien hadden we het [resultaat] moeten schrappen." Ook geeft Todt Massa een goede kans dat de zaak gaat slagen: "Het is een nieuw feit - als het waar en te verifiëren is - dat de organisatoren van het kampioenschap ervan wisten."

Video: Crashgate in de Formule 1, zo zat het