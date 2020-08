Lammers: "Niet verbaasd als Verstappen alsnog kampioen wordt"

Op voorhand hadden alle partijen 2020 met rood omcirkeld als hét jaar waarin Mercedes echt het vuur aan de schenen moest worden gelegd. In de openingsfase van het seizoen blijkt de formatie van Toto Wolff echter weer de overhand te hebben: van de eerste zes races wisten Hamilton en diens teamgenoot Valtteri Bottas er maar liefst vijf op het palmares van het merk met de ster bij te schrijven. Tegenvallend voor Red Bull en wellicht ook verrassend gezien de hoge verwachtingen afgelopen winter? "Nee, geen van tweeën. Het is gewoon wat het is", begint Lammers in gesprek met Motorsport.com.

De huidige situatie is duidelijk, maar dat betekent volgens Lammers allerminst dat de kaarten al definitief zijn geschud. "De titelstrijd is nog niet gelopen, absoluut niet zelfs. Iedereen kan een keer uitvallen en iedereen kan nog een foutje maken. De factor geluk is ook nog belangrijk, want met een goede kaart en pech bereik je nog altijd veel minder dan met een goede kaart en geluk", zet Lammers de kaart-metafoor nog maar even voort. Daarnaast hoeft Red Bull volgens hem niet alleen op geluk te vertrouwen. De Zandvoorter stelt namelijk dat we het beste nog bepaald niet hebben gezien van Red Bull. "Ik heb het idee dat Red Bull zeker nog niet het volledige potentieel heeft gevonden. De dingen werken nog niet helemaal zoals ze wel zouden moeten werken. Als ze het lek boven krijgen en de boel straks echt voor elkaar krijgen, dan kunnen we pas echt oordelen."

Waar Verstappen zelf vooral naar 2022 wijst voor een echte titelstrijd - want nieuwe reglementen - blijft Lammers hoopvoller, zoals gezegd ook voor 2020. "We moeten gewoon het vertrouwen hebben en het hele kampioenschap afwachten. Als Max dan aan het eind van de rit evengoed nog wereldkampioen blijkt, ben ik echt de laatste die verbaasd is." Volgens de analist is dat sowieso de enige juist mindset, ook voor Red Bull zelf. "Er is nu weliswaar een verschil met Mercedes, maar daar moet je jezelf niet in berusten. Absoluut niet zelfs. Zodra je opgeeft, is de nederlaag pas echt een feit. En Max en Red Bull hebben zeker nog niet opgegeven."

