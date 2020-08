Lammers: “Mikken volledig op Dutch GP met fans in 2021”

Zoals bekend is de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 met een jaartje uitgesteld. Door corona bleek er geen groot feest mogelijk in 2020 en de organisatie voelde weinig voor een F1-terugkeer zonder fans. Uitstel volgde dus. Een keuze waar Lammers nog steeds volledig achter staat. "Zeker, je moet ook niet vergeten dat wij alles zonder overheidssteun doen, dus wij hebben die fans gewoon nodig." Geen wonder dat Lammers de fans in 2021 weer dolgraag wil verwelkomen. "Ja absoluut, dat is wel de bedoeling", zo bevestigt Lammers in gesprek met Motorsport.com.



"Die Grand Prix gaat hier komen. We zijn er natuurlijk al enige tijd helemaal klaar voor, maar de wereld moet er ook klaar voor zijn. Daar hebben we namelijk een werkend vaccin voor nodig, hetgeen heel gecompliceerd is, of een geneesmiddel zodat we COVID-19 kunnen beperken tot een zware griep. Ook dat kan de zaken misschien veranderen", weet Lammers. "Wij moeten dus hopen dat zoiets voor mei nog lukt. En anders organiseren we de race later in het jaar, maar wel met publiek want dat willen we echt heel erg graag." Lammers geeft hiermee vooral aan de datum voor de Nederlandse Grand Prix 2021 nog niet in beton staat gegoten en dat die datum kan veranderen om een race met fans mogelijk te maken.

Met Grade One is ook laatste formele horde genomen

Om zo'n race – met of zonder fans – te organiseren, is een Grade One-licentie een absolute voorwaarde. De keuring daarvoor heeft op 26 juni plaatsgevonden, waarna het felbegeerde FIA-papiertje op 7 juli is verkregen door Zandvoort. Alhoewel alle betrokken voordien al spraken van een formaliteit, is Lammers zeer tevreden dat Zandvoort nu daadwerkelijk op alle vlakken is goedgekeurd door de mondiale autosportfederatie. "Ja, absoluut. Als je het certificaat met die handtekening eenmaal in handen hebt, dan is dat toch wel even een mijlpaaltje. De laatste Grand Prix werd hier in 1985 gehouden en nu hebben we die certificering weer te pakken. We zijn heel trots op de faciliteiten, de baan heeft het legendarische karakter behouden en er zitten door de kombochten een paar verrassende effecten in. Dus wat dat betreft hadden we het niet beter kunnen wensen."