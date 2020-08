Motor Ricciardo onbeschadigd ondanks uitvallen tijdens VT2

Ricciardo kreeg met hydraulische problemen te maken net nadat hij zijn snelste tijd reed, de tweede tijd van de sessie achter de Red Bull van Max Verstappen. De Australiër moest zijn wagen aan de kant zetten op de rechte lijn van Kemmel. Teambaas Abiteboul kon achteraf bevestigen dat er geen schade is die Ricciardo een gridstraf voor de Belgische Grand Prix zou kunnen kosten. “Zoals ik het begrijp is er geen schade aan de nieuwe versnellingsbak of aan de motor, dat is het belangrijkste”, aldus Abiteboul. “De wagen verloor hydraulische druk.”

Het goede nieuws na deze vrijdag is de verrassende tweede tijd van Ricciardo. Abiteboul blijft voorzichtig, want het blijft slechts een vrijdagtraining, maar is wel optimistisch. “Het is zondag dat telt, maar we zien dat de wagen vooruitgang heeft gemaakt. Behalve in Barcelona, waar we de set-up niet helemaal voor elkaar kregen. Op een circuit waar weinig downforce voor nodig is, zoals hier, zien we er goed uit.

Abiteboul gaf aan dat beide wagens voor Spa uitgaan van een afstelling met een minimum aan downforce, wat slecht zou kunnen uitdraaien als het zou regenen dit weekend. "Hier rij je met zo weinig mogelijk downforce als je dat durft. Het weer belooft interessant te worden, want je moet ook rekening houden met wat er wordt verwacht voor zaterdag en zondag. Ik denk dat wij aan de lage kant zitten qua downforce. Daniel kan daar prima mee overweg, Esteban is de limieten van de wagen nog aan het leren. Hij heeft wel een nieuwe motor en dat betekent meer vermogen, hetgeen hier erg belangrijk is. Ik denk dat het middenveld zo compact is dat alle karakteristieken van de auto, de motor, downforce en luchtweerstand, impact zullen hebben op hoe competitief je dit weekend kunt zijn."