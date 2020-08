Leclerc verrast om zo ver naar achteren te staan op eerste dag Spa

Leclerc, die vorig jaar in België de race won vanaf pole-position, hield er in de aanloop naar het weekend al rekening mee dat Ferrari het zwaar zou gaan krijgen op Spa-Francorchamps vanwege de lange rechte stukken in de eerste en derde sector van het circuit. Dat hij aan het einde van de eerste vrije trainingen vijftiende zou staan in de tijdenlijst, had hij echter niet verwacht. Met een 1.45.440 was Leclerc bijna 1,7 seconde langzamer dan Red Bull-coureur Max Verstappen, die de dag bovenaan afsloot.

“Het is wel een verrassing om zo ver naar achteren te staan”, blikt Leclerc terug op de vrijdag in Spa. “Vooral in de tweede training hebben we vrij veel dingen geprobeerd. Ik ben aan het begin van de tweede sessie vrij agressief gegaan met het downforceniveau maar dat pakte niet echt goed uit, dus vervolgens zijn we weer teruggegaan.” De pijnlijke conclusie luidt dat Ferrari ‘gewoon snelheid tekort komt’. Leclerc: “Dus we moeten hard werken om terug te komen. Maar ik verwacht dit weekend geen wonderen.”

Leclerc was meer dan een seconde langzamer dan hij een jaar geleden was op de vrijdag in België. “Dat voelt niet goed en het is droevig om Ferrari zo laag te zien staan, maar zoals gewoonlijk doen we ons best in de auto”, aldus Leclerc. Op zaterdag en zondag is er een goede kans op regen, maar de huidige nummer vier in het WK betwijfelt of dat Ferrari gaat helpen. “Ik weet het niet, want we worstelen dit weekend enorm met de balans en als het regent wordt de balans normaal gesproken alleen maar slechter. Problemen die je op een droge baan hebt worden in de regen verder uitvergroot. Dus ik denk dat het moeilijk gaat worden, als we geen oplossingen vinden voor de balansproblemen die we vandaag hadden.”

Vettel besloot de dag met een 1.45.683, waarmee hij nog onder Williams-coureur George Russell eindigde in de tijdenlijst. “De auto was moeilijk en tricky om mee te rijden en daardoor staan we niet waar we zouden moeten staan”, analyseert de viervoudig kampioen. “We zijn nu aan het kijken welke opties we hebben met de set-up. We hebben vanmiddag veel geprobeerd, maar we zullen ons moeten resetten en iets anders moeten gaan proberen.” De Duitser verwacht echter beterschap op zaterdag. “Ik weet zeker dat het morgen een beetje beter zal gaan. Ik heb geen idee wat het weer gaat doen, maar dat zien we dan wel weer.”